В Минске пройдет выставка работ художника Дмитрия Суриновича

В Национальном центре современных искусств РБ 1 ноября откроется большая персональная выставка известного белорусского живописца, графика, художника анимационного кино Дмитрия СУРИНОВИЧА. Информационный партнер выставки – еженедельник «Аргументы и факты» в Беларуси.

На выставке будет представлено более 70 произведений, созданных художником в 1990-е–2010-е гг. Творчество Суриновича полифонично: это и живопись, и акварели (сюжетные и абстрактные), и чёрно-белые рисунки тушью, и эскизы, выполненные в разных техниках, и коллажи к анимационным фильмам. Впервые перед зрителем предстанут все аспекты творчества 65-летнего художника, которого по праву называют одним из лучших минских акварелистов.

Один из залов Национального центра будет отведён под демонстрацию мультипликационных фильмов в режиме non-stop, художником-постановщиком которых является Дмитрий Суринович.

«Вопреки тому, что сюжеты художника по природе своей очень разнятся, их воплощение удивительно гармонично. Эту гармонию Суринович сумел сохранить в эпоху унификации художественных форм, изучая коды, познавая законы индивидуальной поэтики, постигая искусство искреннее и подлинное», - делится искусствовед Лариса МИХНЕВИЧ.

Выставка пройдет с 1 по 25 ноября 2018 г.

Информационный партнер - еженедельник «Аргументы и факты» в Беларуси.

СПРАВКА

Дмитрий Михайлович Суринович родился 31.07.1953 в д. Вишенка Кировского района Могилевской области. В 1975–1980 гг. учился в Белорусском государственном театрально-художественном институте. С 1979 г. участник художественных выставок. Член РОО «Белорусский союз кинематографистов» (с 1997 г.), ОО «Белорусский союз художников» (с 1998 г.). Дипломант І Минской международной биеннале современной живописи «COLORFEST» (2008).

Произведения художника находятся в собрании Национального центра современных искусств Республики Беларусь, Национального художественного музея Республики Беларусь, Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника, Витебского художественного музея; в частных коллекциях Беларуси, России, Польши, Израиля, Германии, Франции, Италии, Японии, США и др.