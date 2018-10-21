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Российская авиакомпания отказалась летать по маршруту Москва−Гомель
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Росавиация
Российская авиакомпания S7 Airlines начала летать из Москвы в Гомель и обратно с первого июня 2018 года. Последний рейс состоялся 30 сентября. Билеты стоили от 72 евро в одну сторону, а если туда-обратно − от 90 евро.
Напомним, осенью 2015-го года российский лоукостер «Победа» получил допуск на рейс Москва−Гомель, а Гомельский аэропорт рассказал о потенциально ежедневном рейсе. Но в мае 2016-го «Победа» самостоятельно отозвала допуск на этот маршрут. Осенью 2017-го «Росавиация» опять разрешила «Победе» летать по этому маршруту, но полёты авиакомпания так и не начала.
Также допуск на рейс Москва−Гомель был с лета 2013 года у российской авиакомпании «РусЛайн», но полеты она и так и не начала, в мае 2016 года «Росавиация» аннулировала допуск.
И немного о разрешениях. «Росавиация» выдала допуск авиакомпании «Икар» на маршрут Минск−Санкт-Петербург. В сентябре эта компания получила допускна линию Минск–Москва, но там для неё нет доступных рейсов.
Читайте по теме: Российской авиакомпании разрешили летать в Минск – но для нее нет свободных рейсов
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Росавиация аннулировала допуск авиакомпании S7 Airlines на рейс Гомель−Москва. Причём по собственному желанию перевозчика, пишет The Village Беларусь. S7 отработал на этом...
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