Интересная работа, полная свобода и гонорары. LADY ждет новых авторов

LADY ищет новых авторов, потому что нам нужно еще больше интересных и разных точек зрения, а значит — хороших текстов. Мы готовы дать вам полную свободу в реализации своих идей и самых смелых тем, а взамен предложить нашу профессиональную помощь и, разумеется, гонорары.

От вам мы ждем качественных текстов, увлеченности работой и адекватности в общении.



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Кого мы ищем

Толковых журналистов независимо от сфер интересов (у нас большой спектр тем) и пола. В противовес стереотипу: мы ценим, холим и лелеем наших авторов-мужчин.

Вы искренне и давно любите писать. Разбираетесь в психологии или ЗОЖ, всерьез увлекаетесь литературой, кинематографом или модой. А может, у вас есть столько жизненных приключений и такой список любопытных знакомых, что хватит на книгу. И вы очень хотите поделиться этим с большой аудиторией. Вы легко находите темы для текстов, не терзая окружающих стенаниями «я большой писатель и творческий человечек». Вы можете работать не только в те моменты, когда «есть вдохновение», но и когда вам дают задание. Вы можете делать интервью и репортажи, которые будут интересны не только вашей маме. Есть вопросы, которые действительно вас волнуют, а не потому что «так надо». Например, женская онкология или проблема бездомных животных в нашей стране. И у вас есть на примете как минимум пять тем, над которыми можно начать работать прямо сейчас. Вы умеете писать. Ловко складывать слова в предложения и доносить этими предложениями ясные мысли. У вас все в порядке с самоиронией.

Что нужно сделать

Придумайте три темы. Самостоятельно (если вы не имеете представления, что такое LADY.TUT.BY и о чем можно писать — не спрашивайте у нас, просто полистайте архив). Напишите текст по одной из предложенных тем — такой, который вам самой (самому) было бы интересно прочесть. Придумайте к нему 2−3 варианта заголовка. Пришлите нам все это письмом по адресу: lina@tutby.com с пометкой «Автор» В письме укажите свои имя и фамилию, контактный номер телефона. Если у вас есть прошлые работы, которыми хочется поделиться/продемонстрировать как пример мастерства — прикрепите их к письму.

Что потом

Мы свяжемся с вами и все обсудим. Поскольку поток входящих писем велик, заранее просим не обижаться, если ответ не будет оперативным. Вы же не хотите, чтобы мы прочитали ваш текст про диагонали и решили, что он так себе?



w-dog.ru

Кого мы не ищем

Если вы…

Весь такой внезапный и противоречивый, не переносите слово «сроки», обладаете плохой памятью, пишете исключительно, когда к вам приходит муза, а потом любите пропасть месяца на три и отключить телефон; Считаете, что работаете настолько безупречно, что редактор не имеет права вносить правки и менять заголовок вашего текста; Уверены, что знаете все об отношениях, потому что многое в жизни повидали, и вам почти 18; Не просто плохо знаете язык, но даже не умеете пользоваться функцией автоматической проверки орфографии; Пишете бардовские песни, о которых должен узнать мир.

Жднм ваших писем и обещаем: этот опыт вам точно пригодится, и если вы не станете Керри Бредшоу, то точно получите в свое портфолио порцию отличных публикаций.