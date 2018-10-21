В "Великом камне" будет жилье на 138 тысяч человек — об этом говорили уже два года назад. Тогда уже существовал макет того, как будет выглядеть территория индустриального узла. А на нем — как в территорию парка впишется существующая деревня, где будет логистический центр, производство, жилые дома больница, поликлиника, детские сады, школа и где у Петровичского водохранилища, которое входит в территорию парка, появится белорусский вариант Диснейленда. На днях о строительстве жилья в парке рассказал СТВ заместитель генерального директора управляющей компании Кирилл Коротеев.



Жилье — подсвеченные домики. Рядом остановка скоростной электрички (или трамвая — еще не определено). Фото: Наталья Шарай

Кирилл Коротеев, первый заместитель генерального директора СЗАО «Компания по развитию индустриального парка», заявил: «Мы уже в шаге от начала строительства».

Первым будет построен 156-квартирный дом.

— Фишка в том, что мы размещаем сейчас все необходимые социальные инфраструктуры в рамках этого дома. То есть во встроенных помещениях первого этажа будут пункт охраны правопорядка, фельдшерский пункт и вся остальная необходимая социальная инфраструктура в том масштабе, в котором она нужна сейчас. Следующим шагом (уже проектируется) будет больница на территории парка. Проект уже фактически готов. Остались только какие-то определенные штрихи, и мы уже можем его продвигать в работу. Также по договоренности с китайской стороной планируется привлечь под его реализацию техническую помощь.

Мы сейчас разрабатываем в рамках первого этапа (напомню, первый этап — это 850 гектаров) порядка 25−30 гектаров жилья. Это где-то будет 120 тысяч квадратных метров жилой площади на выходе. Порядка 50, наверное, домов. Максимум шесть этажей, где-то и одноэтажные строения. Больше зеленых зон, минимум доступа автомобилей в саму зону застройки, — рассказал Коротеев.



Фото: Наталья Шарай

— Сегодня речь идет о строительства продолжения дороги Ваупшасова до Минска. И фактически тот кусок, который внутри парка, мы уже делаем. В следующем году свой кусочек мы введем в эксплуатацию. Это и более долгосрочный (но отнюдь не менее важный) вопрос о строительстве скоростного трамвая, скоростного метро, которые свяжут парк, Минск и аэропорт.

Напомним, жилая часть "Великого камня" может стать первым реальным спутником Минска. По крайней мере, тут точно будут рабочие места — в отличие от Руденска и Смолевичей.

— У нас есть поручение главы государства отработать эту тему, — рассказал СТВ Кирилл Коротеев. — Мы подготовили ряд инфраструктурных предложений.



Фото: Наталья Шарай

Строительство в индустриальном парке идет ударными темпами. Уже два года назад тут появились таблички с названиями улиц — на русском и китайском.