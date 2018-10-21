От поваров до машинистов крана. В Минске пройдут три мини-ярмарки вакансий

В Минске на этой неделе пройдут три мини-ярмарки вакансий. Набирать кадры наниматели будут с 23 по 25 октября. Об этом сообщили в комитете по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома. Мини-ярмарки вакансий пройдут с 10.00 до 12.00.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

23 октября, во вторник, в центре занятости, который находится по адресу улица Любимова, 14, искать кадры будут представители ОАО «Комплект», ОАО «АЗАРЭННЕ», ГП «ЖЭУ № 2 Октябрьского района», АКУП «Спецкоммунавтотранс», Государственное предприятие «Ремавтодор Октябрьского района г. Минска».

К примеру, в компанию «Комплект» требуется машинист крана 4−5-го разряда и стропальщик 4-го разряда на зарплату от 550 рублей, а в «Азарэнне» — контролер-кассир, повар.

В среду, 24 октября, в отделе обслуживания граждан № 1 управления занятости населения комитета по труду, занятости и соцзащите (ул. Я. Коласа, 69) искать потенциальных работников будут представители предприятий «Спецкоммунавтотранс», «МАФ», «АВТОСПЕЦТРАНС».

25 октября в центре занятости, который находится по адресу улица Щербакова, 32, набирать персонал будут представители ремонтно-строительного филиала Первомайского района ОАО «Минскремстрой», ОАО «Трест № 15 Спецстрой», ремонтно-строительного филиала Октябрьского района ОАО «Минскремстрой», ремонтно-реставрационного филиала ОАО «Минскремстрой», филиала «Электромонтажстрой» ОАО «Минскремстрой».

Напомним, минские предприятия на начало октября нуждались почти в 17,2 тысячи работников. Об этом сообщает комитет по труду, занятости и соцзащите. Для сравнения: на начало сентября в столице было около 16 тысяч вакансий, а на начало августа — 16,5 тысячи.