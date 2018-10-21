Здоровье, индивидуальная, коллективная безопасность и охрана окружающей среды - базовые приоритеты в работе ООО «Белагротерминал»

Мы знакомим с международным агропромышленным холдингом – Группой компаний «Содружество».



Продолжаем рассказывать о вопросах в области охраны окружающей среды ООО «Белагротерминал» в г. Сморгони.







За последний год окраина Сморгони претерпела изменения: рядом с комбикормовым заводом вырос современный красивый завод в зеленых цветах Группы компаний «Содружество», появилась новая хорошая дорога, соединяющая город с кольцевой автодорогой Р-106, из центра города просматриваются контуры высокотехнологичного производства и ощущается приятный хлебный запах, с ароматами жареных семечек и разогретого масла. ООО «Белагротерминал» производит продукцию, создает рабочие места, вносит значительный вклад в экономику нашего района и города. Как и любое производство, предприятие оказывает воздействие на окружающую среду.

ООО «Белагротерминал» уделяет особое внимание социальной и экологической ответственности, возникающей в результате осуществления производственной деятельности. Работа предприятия направлена на исключение или максимальное ограничение вредных воздействий производства, рациональное использование природных ресурсов, их восстановление и воспроизводство.

Здоровье, индивидуальная и коллективная безопасность, охрана окружающей среды являются приоритетами ООО «Белагротерминал» и всего холдинга «Содружество».

Понимая ответственность за бережное отношение к природным ресурсам, а также сохранность здоровья населения, проживающего в районе деятельности предприятия, руководство обеспечило внедрение наилучших из доступных технологий в области охраны окружающей среды. Компания не жалеет средств для внедрения высокоэффективных очистительных систем, постоянно ведутся работы по улучшению состояния окружающей среды и предотвращению ее загрязнения, предупреждению возникновения аварийных ситуаций и повышению осведомленности персонала.

С целью соблюдения гарантированных показателей качества окружающей среды организован регулярный производственный контроль инструментальными методами как со стороны территориальных органов Минприроды, так и предприятием с привлечением на договорной основе аккредитованных в Национальной системе аккредитации Республики Беларусь испытательных лабораторий. Информация о полученных результатах испытаний качества окружающей среды размещается на информационных стендах предприятия для всеобщего сведения.

Ежемесячный контроль осуществляется на границе санитарно-защитной зоны, отбираются пробы атмосферного воздуха (в восьми точках по 5-ти наименованиям), по двум наименованиям за период наблюдения – вещества не обнаружены, по остальным – концентрации менее установленных нормативов. Также осуществляется ежемесячный контроль уровня звукового давления в дневное и ночное время.

В области охраны атмосферного воздуха реализовано решение об использовании высокоэффективных фильтров со степенью очистки 99% и циклонов со степенью очистки 95%. Уловленная пыль возвращается в производство. Ежеквартально осуществляется контроль выбросов всех стационарных источников, полученные результаты в разы меньше допустимых нормативов.

С целью экономии и рационального использования природных ресурсов предусмотрена система оборотного водоснабжения и собственные локальные очистные сооружения. На предприятии четко контролируются лимиты водопотребления и водоотведения, ежеквартально осуществляется контроль качества очищенных сточных вод по всем доведенным показателям, в соответствии с разрешением на специальное водопользование.

Процесс производства масла и кормов является малоотходным. На предприятии реализован принцип приоритета использования отходов производства перед захоронением, успешно внедрен и пропагандируется раздельный сбор отходов производства, тем самым привлекается внимание сотрудников компании к проблеме утилизации отходов не только в производственных масштабах, но в социально-бытовой сфере.

В качестве основных достижений завода в области обращения с отходами можно отметить внедрение технологии получения из отходов очистки соевых бобов нового продукта – оболочка соевая, что позволило свести к нулю образование отходов производства при работе на соевом сырье.

Для создания эстетически благоприятной и комфортной среды пребывания работающих на предприятии предусмотрено комплексное благоустройство и озеленение территории, надлежащее содержание и уход.

Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов является одной из приоритетных задач предприятия. Специалисты завода уверены, что охрана окружающей среды есть основа для достижения устойчивого развития предприятия в интересах сегодняшнего и будущего поколений. ООО «Белагротерминал» и в дальнейшем будет добропорядочным соседом, внедрять передовой опыт и инновационные решения в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.

Руководство ООО «Белагротерминал» открыто для общения с жителями Сморгони и готово ответить на возникающие вопросы, которые можно присылать на адрес: bat@sodru.com.

ООО «Белагротерминал». УНП 590975415.