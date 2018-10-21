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Здоровье, индивидуальная, коллективная безопасность и охрана окружающей среды - базовые приоритеты в работе ООО «Белагротерминал»
22.10.2018 — Разное | Светлы шлях
Мы знакомим с международным агропромышленным холдингом – Группой компаний «Содружество».
Продолжаем рассказывать о вопросах в области охраны окружающей среды ООО «Белагротерминал» в г. Сморгони.
За последний год окраина Сморгони претерпела изменения: рядом с комбикормовым заводом вырос современный красивый завод в зеленых цветах Группы компаний «Содружество», появилась новая хорошая дорога, соединяющая город с кольцевой автодорогой Р-106, из центра города просматриваются контуры высокотехнологичного производства и ощущается приятный хлебный запах, с ароматами жареных семечек и разогретого масла. ООО «Белагротерминал» производит продукцию, создает рабочие места, вносит значительный вклад в экономику нашего района и города. Как и любое производство, предприятие оказывает воздействие на окружающую среду.
ООО «Белагротерминал» уделяет особое внимание социальной и экологической ответственности, возникающей в результате осуществления производственной деятельности. Работа предприятия направлена на исключение или максимальное ограничение вредных воздействий производства, рациональное использование природных ресурсов, их восстановление и воспроизводство.
Понимая ответственность за бережное отношение к природным ресурсам, а также сохранность здоровья населения, проживающего в районе деятельности предприятия, руководство обеспечило внедрение наилучших из доступных технологий в области охраны окружающей среды. Компания не жалеет средств для внедрения высокоэффективных очистительных систем, постоянно ведутся работы по улучшению состояния окружающей среды и предотвращению ее загрязнения, предупреждению возникновения аварийных ситуаций и повышению осведомленности персонала.
С целью соблюдения гарантированных показателей качества окружающей среды организован регулярный производственный контроль инструментальными методами как со стороны территориальных органов Минприроды, так и предприятием с привлечением на договорной основе аккредитованных в Национальной системе аккредитации Республики Беларусь испытательных лабораторий. Информация о полученных результатах испытаний качества окружающей среды размещается на информационных стендах предприятия для всеобщего сведения.
В области охраны атмосферного воздуха реализовано решение об использовании высокоэффективных фильтров со степенью очистки 99% и циклонов со степенью очистки 95%. Уловленная пыль возвращается в производство. Ежеквартально осуществляется контроль выбросов всех стационарных источников, полученные результаты в разы меньше допустимых нормативов.
С целью экономии и рационального использования природных ресурсов предусмотрена система оборотного водоснабжения и собственные локальные очистные сооружения. На предприятии четко контролируются лимиты водопотребления и водоотведения, ежеквартально осуществляется контроль качества очищенных сточных вод по всем доведенным показателям, в соответствии с разрешением на специальное водопользование.
Процесс производства масла и кормов является малоотходным. На предприятии реализован принцип приоритета использования отходов производства перед захоронением, успешно внедрен и пропагандируется раздельный сбор отходов производства, тем самым привлекается внимание сотрудников компании к проблеме утилизации отходов не только в производственных масштабах, но в социально-бытовой сфере.
Для создания эстетически благоприятной и комфортной среды пребывания работающих на предприятии предусмотрено комплексное благоустройство и озеленение территории, надлежащее содержание и уход.
Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов является одной из приоритетных задач предприятия. Специалисты завода уверены, что охрана окружающей среды есть основа для достижения устойчивого развития предприятия в интересах сегодняшнего и будущего поколений. ООО «Белагротерминал» и в дальнейшем будет добропорядочным соседом, внедрять передовой опыт и инновационные решения в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.
ООО «Белагротерминал». УНП 590975415.
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Здоровье, индивидуальная, коллективная безопасность и охрана окружающей среды - базовые приоритеты в работе ООО «Белагротерминал»
Мы знакомим с международным агропромышленным холдингом – Группой компаний «Содружество». Продолжаем рассказывать о вопросах в области охраны окружающей среды...
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