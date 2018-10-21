СК и Минобороны проводят проверку по факту гибели солдата в Лепельском районе

Фото ГАИ УВД Витебского облисполкома

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет и комиссия Министерства обороны проводят проверку по факту гибели военнослужащего одной из воинских частей Заслоновского гарнизона в Лепельском районе. Солдат получил несовместимые с жизнью травмы в результате ДТП. Об этом БЕЛТА сообщили в Минобороны.

В ведомстве проинформировали, что "в настоящее время по данному факту проводится проверка Следственным комитетом и комиссией Министерства обороны".

Минобороны выражает соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего и окажет им необходимую помощь.

Как сообщалось, ночью 22 октября фура DAF сбила насмерть 19-летнего солдата в деревне Боровка, где дислоцируется воинская часть. По информации ГАИ УВД Витебского облисполкома, военнослужащий внезапно выбежал на дорогу. От полученных травм молодой человек скончался на месте.-0-