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СК и Минобороны проводят проверку по факту гибели солдата в Лепельском районе

22.10.2018 12:03 — Разное | БелТА  
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Фото ГАИ УВД Витебского облисполкома

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет и комиссия Министерства обороны проводят проверку по факту гибели военнослужащего одной из воинских частей Заслоновского гарнизона в Лепельском районе. Солдат получил несовместимые с жизнью травмы в результате ДТП. Об этом БЕЛТА сообщили в Минобороны.

В ведомстве проинформировали, что "в настоящее время по данному факту проводится проверка Следственным комитетом и комиссией Министерства обороны".

Минобороны выражает соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего и окажет им необходимую помощь.

Как сообщалось, ночью 22 октября фура DAF сбила насмерть 19-летнего солдата в деревне Боровка, где дислоцируется воинская часть. По информации ГАИ УВД Витебского облисполкома, военнослужащий внезапно выбежал на дорогу. От полученных травм молодой человек скончался на месте.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет и комиссия Министерства обороны проводят проверку по факту гибели военнослужащего одной из воинских частей...
 
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