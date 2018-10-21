Телефон для «банных» вопросов

30 октября 2018 года государственным объединением «Жилищно-коммунальное хозяйство Гомельской области» проводится «горячая телефонная линия» по изучению проблемных вопросов на предмет обеспечения населения доступными и качественными услугами общих отделений бань и душевых.

Задать вопросы можно с 10-00 до 12-00 по телефону: 75-54-25.