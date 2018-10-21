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Телефон для «банных» вопросов
22.10.2018 — Разное | Лоевский край
30 октября 2018 года государственным объединением «Жилищно-коммунальное хозяйство Гомельской области» проводится «горячая телефонная линия» по изучению проблемных вопросов на предмет обеспечения населения доступными и качественными услугами общих отделений бань и душевых.
Задать вопросы можно с 10-00 до 12-00 по телефону: 75-54-25.
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30 октября 2018 года государственным объединением «Жилищно-коммунальное хозяйство Гомельской области» проводится «горячая телефонная линия» по изучению...
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