Военные сборы - неотъемлемая часть повышения уровня боевой и мобилизационной готовности Вооруженных Сил Республики Беларусь





В рамках второго этапа комплексной проверки Вооруженных Сил Республики Беларусь по распоряжению Генерального штаба Республики Беларусь 25 сентября 2018 года была осуществлена поставка мобилизационных ресурсов в одну из воинских частей Слуцкого гарнизона, были призваны на военные сборы граждане Слуцкого района, состоящие в запасе Вооруженных Сил.

Наши земляки находились на проверочных сборах. Специфика проведения таких сборов заключается в том, что время на оповещение и поставку военнообязанных ограничено. После получения распоряжения Генерального штаба Республики Беларусь военным комиссариатом Слуцкого и Стародорожского районов (далее – военный комиссариат) были поставлены задачи личному составу по оповещению военнообязанных.

Оповещение военнообязанных проводилось в два этапа. В первую очередь оповещались военнообязанные, предназначенные в состав организационного ядра, так как они были призваны в воинскую часть на вторые сутки. Во вторую очередь оповещались военнообязанные, предназначенные в основной состав команды. Оповещение проводилось как по месту проживания военнообязанных, так и по месту их работы. Хочется отметить, что руководители предприятий Слуцкого и Стародорожского районов добросовестно отнеслись к оповещению военнообязанных.

Оповещенные граждане прибывали из других областей Республики Беларусь, из командировок, водители прибывали из рейсов после работы в военный комиссариат, так как согласно Закона Республики Беларусь «О воинской обязанности и воинской службе» от 5 ноября 1992 года устанавливается приоритет воинской службы перед другими видами государственной службы и трудовой деятельностью, который выражается в прекращении (приостановлении) гражданами работы, учебы или иной деятельности при призыве или добровольном поступлении на военную службу, призыве на службу в резерве, на сборы.

Через три дня после призыва военнообязанных на военные сборы они из пункта постоянной дислокации воинской части убыли в район сосредоточения на военной технике, снятой с длительного хранения, для выполнения задач по предназначению.

В ходе проведения сборов офицеры, прапорщики, сержанты и солдаты запаса показали высокий уровень профессионального мастерства и выучки, воинской дисциплины, проявили старание и разумную инициативу. Задачи, стоящие перед военнообязанными, выполнены в полном объеме, личный состав действовал умело и решительно.

За усердие и старание, проявленные при выполнении задач, ряд военнослужащих были поощрены. Приказом начальника войск радиационной, химической и биологической защиты – начальника управления радиационной, химической, биологической защиты и экологии Генерального штаба Вооруженных Сил полковника Старкова В.Н. рядовые запаса Гусаров А.А., Котович Д.В., Куликовский И.П., Лагуновский А.Н., Лесун Д.С., Марзалюк А.С., Хлопицкий М.Н. были награждены грамотами. Приказом военного комиссара Минской области полковника Тарабеша И.В. старшему сержанту запаса Калачикову П.М. и младшему сержанту запаса Лукашенко В.П. были присвоены очередные воинские звания «старшина запаса» и «сержант запаса» соответственно; младший сержант запаса Сушко В.Е., рядовые запаса Козляк А.М., Красовский С.С., были награждены грамотами. Приказом командира войсковой части 54687 полковника Германова О.М. старшина запаса Калачиков П.М., рядовые запаса Дуболеко А.С., Жарников Ю.С., Крицук А.В., Павловский А.С., Самусевич А.Н., Сытько Д.В., Томилов О.Р. были награждены грамотами; сержанты запаса Иванов А.Н., Лукашенко В.П., ефрейторы запаса Галуза Д.А., Дробыш П.В., Казак А.Н., рядовой запаса Последович В.В. были награждены ценными подарками.

Военный комиссар Слуцкого и Стародорожского районов полковник Петровец А.М. выражает благодарность всем военнообязанным, прошедшим военные сборы.

















Основной целью военных и специальных сборов является повышение боевой и мобилизационной готовности Вооруженных Сил Республики Беларусь.

По решаемым задачам военные сборы подразделяются на:

- учебные сборы:

в составе воинских частей и подразделений на штатных воинских должностях, на которые военнообязанные предназначены для прохождения военной службы в военное время (далее – учебные сборы приписного состава);

по подготовке военнообязанных по военно-учетным специальностям;

по обслуживанию вооружения, военной техники и других материальных средств неприкосновенного запаса с одновременным их изучением (далее – учебные сборы по обслуживанию техники неприкосновенного запаса);

- сборы по проверке мобилизационной готовности соединений, воинских частей, организаций Министерства обороны, военных комиссариатов и других воинских формирований (далее – проверочные сборы).

Устанавливаются следующие сроки прохождения военнообязанными военных сборов:

учебных сборов приписного состава – до 25 дней;

учебных сборов по подготовке военнообязанных по военно-учетным специальностям – до 60 дней;

учебных сборов по обслуживанию техники неприкосновенного запаса – до 25 дней;

проверочных сборов – до 35 дней.

В соответствии с положением о порядке прохождения военных и специальных сборов, утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27.01.2004 года № 78, на военные и специальные сборы призываются военнообязанные, не имеющие отсрочек от призыва на военную службу по мобилизации.

Военнообязанные, не имеющие офицерских званий, могут быть призваны на военные сборы за время состояния в запасе:

первого разряда (до 35 лет) первой категории (граждане, прослужившие на военной службе не менее шести месяцев и получившие в период ее прохождения военно-учетную специальность) – до трех раз продолжительностью до двух месяцев каждый раз;

первого разряда второй категории (граждане, прослужившие на срочной военной службе менее шести месяцев и не получившие военно-учетной специальности во время прохождения срочной военной службы или досрочно уволенных со службы в резерве и не получившие военно-учетной специальности во время прохождения службы в резерве, а также граждане, не призывавшиеся на срочную военную службу и годные по состоянию здоровья к военной службе) – до четырех раз продолжительностью до двух месяцев каждый раз;

второго разряда (до 45 лет) – до двух раз продолжительностью до двух месяцев каждый раз;

третьего разряда (до 50 лет) – один раз продолжительностью до одного месяца.

Офицеры запаса могут быть призваны на военные сборы:

первого разряда (младшие офицеры – до 45 лет;

майоры и подполковники – до 50 лет; полковники – до 55 лет) – один раз в два года продолжительностью до двух месяцев каждый раз;

второго разряда (младшие офицеры – до 50 лет;

майоры и подполковники – до 55 лет) – до двух раз продолжительностью до 35 дней каждый раз;

третьего разряда (младшие офицеры – до 55 лет;

майоры, подполковники и полковники – до 60 лет) – один раз продолжительностью до 35 дней.

Общий срок военных или специальных сборов за время состояния военнообязанного в запасе не может превышать 12 месяцев.