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Военные сборы - неотъемлемая часть повышения уровня боевой и мобилизационной готовности Вооруженных Сил Республики Беларусь
22.10.2018 — Разное | Слуцк Город
В рамках второго этапа комплексной проверки Вооруженных Сил Республики Беларусь по распоряжению Генерального штаба Республики Беларусь 25 сентября 2018 года была осуществлена поставка мобилизационных ресурсов в одну из воинских частей Слуцкого гарнизона, были призваны на военные сборы граждане Слуцкого района, состоящие в запасе Вооруженных Сил.
Наши земляки находились на проверочных сборах. Специфика проведения таких сборов заключается в том, что время на оповещение и поставку военнообязанных ограничено. После получения распоряжения Генерального штаба Республики Беларусь военным комиссариатом Слуцкого и Стародорожского районов (далее – военный комиссариат) были поставлены задачи личному составу по оповещению военнообязанных.
Оповещение военнообязанных проводилось в два этапа. В первую очередь оповещались военнообязанные, предназначенные в состав организационного ядра, так как они были призваны в воинскую часть на вторые сутки. Во вторую очередь оповещались военнообязанные, предназначенные в основной состав команды. Оповещение проводилось как по месту проживания военнообязанных, так и по месту их работы. Хочется отметить, что руководители предприятий Слуцкого и Стародорожского районов добросовестно отнеслись к оповещению военнообязанных.
Оповещенные граждане прибывали из других областей Республики Беларусь, из командировок, водители прибывали из рейсов после работы в военный комиссариат, так как согласно Закона Республики Беларусь «О воинской обязанности и воинской службе» от 5 ноября 1992 года устанавливается приоритет воинской службы перед другими видами государственной службы и трудовой деятельностью, который выражается в прекращении (приостановлении) гражданами работы, учебы или иной деятельности при призыве или добровольном поступлении на военную службу, призыве на службу в резерве, на сборы.
Через три дня после призыва военнообязанных на военные сборы они из пункта постоянной дислокации воинской части убыли в район сосредоточения на военной технике, снятой с длительного хранения, для выполнения задач по предназначению.
В ходе проведения сборов офицеры, прапорщики, сержанты и солдаты запаса показали высокий уровень профессионального мастерства и выучки, воинской дисциплины, проявили старание и разумную инициативу. Задачи, стоящие перед военнообязанными, выполнены в полном объеме, личный состав действовал умело и решительно.
За усердие и старание, проявленные при выполнении задач, ряд военнослужащих были поощрены. Приказом начальника войск радиационной, химической и биологической защиты – начальника управления радиационной, химической, биологической защиты и экологии Генерального штаба Вооруженных Сил полковника Старкова В.Н. рядовые запаса Гусаров А.А., Котович Д.В., Куликовский И.П., Лагуновский А.Н., Лесун Д.С., Марзалюк А.С., Хлопицкий М.Н. были награждены грамотами. Приказом военного комиссара Минской области полковника Тарабеша И.В. старшему сержанту запаса Калачикову П.М. и младшему сержанту запаса Лукашенко В.П. были присвоены очередные воинские звания «старшина запаса» и «сержант запаса» соответственно; младший сержант запаса Сушко В.Е., рядовые запаса Козляк А.М., Красовский С.С., были награждены грамотами. Приказом командира войсковой части 54687 полковника Германова О.М. старшина запаса Калачиков П.М., рядовые запаса Дуболеко А.С., Жарников Ю.С., Крицук А.В., Павловский А.С., Самусевич А.Н., Сытько Д.В., Томилов О.Р. были награждены грамотами; сержанты запаса Иванов А.Н., Лукашенко В.П., ефрейторы запаса Галуза Д.А., Дробыш П.В., Казак А.Н., рядовой запаса Последович В.В. были награждены ценными подарками.
Военный комиссар Слуцкого и Стародорожского районов полковник Петровец А.М. выражает благодарность всем военнообязанным, прошедшим военные сборы.
Основной целью военных и специальных сборов является повышение боевой и мобилизационной готовности Вооруженных Сил Республики Беларусь.
По решаемым задачам военные сборы подразделяются на:
- учебные сборы:
- сборы по проверке мобилизационной готовности соединений, воинских частей, организаций Министерства обороны, военных комиссариатов и других воинских формирований (далее – проверочные сборы).
Устанавливаются следующие сроки прохождения военнообязанными военных сборов:
В соответствии с положением о порядке прохождения военных и специальных сборов, утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27.01.2004 года № 78, на военные и специальные сборы призываются военнообязанные, не имеющие отсрочек от призыва на военную службу по мобилизации.
Военнообязанные, не имеющие офицерских званий, могут быть призваны на военные сборы за время состояния в запасе:
Офицеры запаса могут быть призваны на военные сборы:
Общий срок военных или специальных сборов за время состояния военнообязанного в запасе не может превышать 12 месяцев.
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Военные сборы - неотъемлемая часть повышения уровня боевой и мобилизационной готовности Вооруженных Сил Республики Беларусь
В рамках второго этапа комплексной проверки Вооруженных Сил Республики Беларусь 25 сентября 2018 года была осуществлена поставка мобилизационных ресурсов в одну из...
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