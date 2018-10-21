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В Солигорском районе задержана группа, похищавшая новые корейские автомобили
22.10.2018 — Разное | Слуцк Город
Сегодня ночью на территории Солигорского района в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска МВД и УВД Миноблисполкома была предотвращена кража автомашины Hyundai 2018 года выпуска. Об этом
— Оперативную разработку белорусские сыщики проводили на основании информации, поступившей от российских коллег. Есть основания полагать, что участниками задержанной группы причастны не к одному преступлению. Они специализировались на новых автомашинах южнокорейского производства, — рассказал Александр Копишев.
В ходе проведения завершающей стадии операции при силовой поддержке бойцов СОБРа были задержаны двое 51-летних граждан Республики Беларусь, проживающих в последние годы на территории Российской Федерации, попадавших в поле зрения правоохранительных органов в связи криминальным автобизнесом.
Операция по задержанию проходила сегодня ночью неподалеку от автостоянки одного из рудоуправлений ОАО «Беларускалий», где один из работников предприятия припарковал свое авто Hyundai Creta. Захват происходил непосредственно после того, как было совершено несанкционированное проникновение в салон автомобиля, осуществлен запуск его двигателя и начато движение. При этом один из злоумышленников находился за рулем чужого авто, второй – в машине сопровождения.
В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которого проверяется причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям. У сотрудников уголовного розыска есть серьезные основания полагать, что участники группы имеют непосредственное отношение к серии краж автомашин.
Во всех случаях речь идет об авто южнокорейских марок – Hyundai и Кiа. Хищения были совершены не только в России, один из преступных эпизодов имел место на территории Беларуси.
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Сегодня ночью на территории Солигорского района в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий была предотвращена кража автомашины Hyundai 2018 года...
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