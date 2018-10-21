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В центре Слуцка начался снос старого здания (обновлено)
22.10.2018 — Разное | Слуцк Город
Утром понедельника в центре Слуцка за центральной почтой начался снос старого здания, которое, по утверждениям местных историков, построено в конце XIX – начале XX в.
На месте присутствуют активисты, которые наблюдают за происходящим, но ничего не могут сделать.
ДОПОЛНЕНО. К 11:30 половину здания уже снесли. Активисты вызвали милицию, чтобы установить законность сноса строения. Как сообщила SG Алина Нагорная, случчане экстренно обратились в Министерство культуры, чтобы приостановить работы - там ответили, что попробуют что-то сделать, но на самом деле уже слишком поздно.
— Это такое наплевательское отношение местных властей к людям, потому что люди обращались, создали петицию и собрали под ней уже более 450 подписей. Те, кто принял такое решение, прекрасно знали, что здание не 1946 года постройки, — сказала корреспонденту SlutskGorod Алина Нагорная.
Игорь Случак в комментарии
В минувший четверг группа случчан
Вскоре заместитель председателя Слуцкого райисполкома Лариса Добровольская
Slutsk-Gorod.by
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Утром понедельника в центре Слуцка за центральной почтой начался снос старого здания, которое, по утверждениям местных историков, построено в конце XIX – начале XX в.
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