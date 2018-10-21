В центре Слуцка начался снос старого здания (обновлено)





Утром понедельника в центре Слуцка за центральной почтой начался снос старого здания, которое, по утверждениям местных историков, построено в конце XIX – начале XX в.

На месте присутствуют активисты, которые наблюдают за происходящим, но ничего не могут сделать.

ДОПОЛНЕНО. К 11:30 половину здания уже снесли. Активисты вызвали милицию, чтобы установить законность сноса строения. Как сообщила SG Алина Нагорная, случчане экстренно обратились в Министерство культуры, чтобы приостановить работы - там ответили, что попробуют что-то сделать, но на самом деле уже слишком поздно.

— Это такое наплевательское отношение местных властей к людям, потому что люди обращались, создали петицию и собрали под ней уже более 450 подписей. Те, кто принял такое решение, прекрасно знали, что здание не 1946 года постройки, — сказала корреспонденту SlutskGorod Алина Нагорная.

Игорь Случак в комментарии Naviny.by отметил, что любые действия со зданием до рассмотрения вопроса в прокуратуре и Комитете госконтроля незаконны и могут рассматриваться как сокрытие улик преступления. Действия гражданских активистов при этом направлены на поддержание законности, считает Случак.

В минувший четверг группа случчан попыталась приостановить снос здания, для этого они обратились к руководству «Слуцкого зонального узла электросвязи» и в Слуцкий райисполком. В обоих случаях им порекомендовали придти в приёмный день, работы ненадолго приостановили.

Вскоре заместитель председателя Слуцкого райисполкома Лариса Добровольская прокомментировала «Слуцкому краю» действия активистов: она ответила, что принадлежность постройки к 19 веку не подтверждается, а снос здания всё-равно будет продолжен.

Slutsk-Gorod.by