Определен список ЖКУ и порядок оплаты трудоспособными неработающими гражданами

Совет Министров Республики Беларусь определил, какие коммунальные услуги будут оплачиваться трудоспособными гражданами, не занятыми в экономике, по ценам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат, и в каком порядке. Сообщает mogilevnews.by.

Постановлением № 314 определены следующие коммунальные услуги:

— горячее водоснабжение (с 1 января 2019 г.);

— газоснабжение при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов (с 1 октября 2019 г.);

— теплоснабжение (с 1 октября 2019 г.).

Облисполкомам и Мингорисполкому предписывается обеспечивать на безвозмездной основе ежемесячное инфор­мирование организаций, осуществляющих эксплуатацию жилфонда и (или) предоставляющих ЖКУ, в том числе газо- и энергоснабжающих организаций, входящих в состав «Белтопгаза» и «Белэнерго», о гражданах, включенных в список трудоспособных граждан, не занятых в экономике, и жилых домах (жилых помещениях), в которых данные граждане зарегистрированы по месту жительства (постановление №315).