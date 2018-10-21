Прошло уже сорок лет с тех пор, как вымышленный маньяк-убийца Майкл Майерс впервые появился на большом экране. Американский портал BuzzFeed предлагает посмотреть, как изменились актеры оригинального фильма «Хэллоуин» 1978 года режиссера Джона Карпентера по сравнению с картиной 2018 года, которую, кстати, прямо сейчас можно посмотреть в минском прокате.

1. Джейми Ли Кертис в роли Лори Строуд.





Любопытно, что Джейми Ли Кертис — дочь Джанет Ли, которая снялась в фильме Альфреда Хичкока «Психо», оказавшем большое влияние на «Хэллоуин». Например, имя доктора Сэма Лумиса в «Хэллоуине» появилось в честь персонажа Сэма Лумиса в «Психо».

2. Ник Касл в роли Майкла Майерса.





3. Нэнси Кайс в роли Энни Брэкетт.





4. Пи Джей Соулс в роли Линды ван дер Клок.





5. Кайл Ричардс в роли Линдси Уоллес.





6. Брайан Эндрюс в роли Томми Дойла.





7. Джон Майкл Грэхэм в роли парня Линды.





8. Нэнси Стивенс в роли Мэрион Чэмберс.





9. Тони Моран в роли Майкла в сцене, где Лори срывает с него маску.





10. Уилл Сэндин в роли Майкла в возрасте 6 лет.





В новом «Хэллоуине» зло неизменно возвращается, и им нельзя управлять. Его можно временно уничтожить, застрелить, сжечь, но вернется оно все равно неизбежно. Майкл Майерс не закончил свое дело в Хэддонфилде, и скоро он вернется домой, чтобы снова убивать. Когда: до 31 октября. Где: во всех кинотеатрах. Сколько: от 4 рублей. КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

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