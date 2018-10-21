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Посмотрите, как сорок лет назад выглядели звезды "Хэллоуина", который сейчас идет в прокате

22.10.2018 12:23 — Разное | Tut.by  
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Прошло уже сорок лет с тех пор, как вымышленный маньяк-убийца Майкл Майерс впервые появился на большом экране. Американский портал BuzzFeed предлагает посмотреть, как изменились актеры оригинального фильма «Хэллоуин» 1978 года режиссера Джона Карпентера по сравнению с картиной 2018 года, которую, кстати, прямо сейчас можно посмотреть в минском прокате.

1. Джейми Ли Кертис в роли Лори Строуд.


Любопытно, что Джейми Ли Кертис — дочь Джанет Ли, которая снялась в фильме Альфреда Хичкока «Психо», оказавшем большое влияние на «Хэллоуин». Например, имя доктора Сэма Лумиса в «Хэллоуине» появилось в честь персонажа Сэма Лумиса в «Психо».

2. Ник Касл в роли Майкла Майерса.


3. Нэнси Кайс в роли Энни Брэкетт.


4. Пи Джей Соулс в роли Линды ван дер Клок.


5. Кайл Ричардс в роли Линдси Уоллес.


6. Брайан Эндрюс в роли Томми Дойла.


7. Джон Майкл Грэхэм в роли парня Линды.


8. Нэнси Стивенс в роли Мэрион Чэмберс.


9. Тони Моран в роли Майкла в сцене, где Лори срывает с него маску.


10. Уилл Сэндин в роли Майкла в возрасте 6 лет.


В новом «Хэллоуине» зло неизменно возвращается, и им нельзя управлять. Его можно временно уничтожить, застрелить, сжечь, но вернется оно все равно неизбежно. Майкл Майерс не закончил свое дело в Хэддонфилде, и скоро он вернется домой, чтобы снова убивать.

Когда: до 31 октября.

Где: во всех кинотеатрах.

Сколько: от 4 рублей.

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20 октября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на концерт Егора Крида, который состоится во Дворце спорта 3 ноября. Счастливчику билеты достанутся бесплатно. Победитель будет объявлен 26 октября.

 
 
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BuzzFeed предлагает посмотреть, как изменились актеры оригинального фильма "Хэллоуин" 1978 года по сравнению с картиной 2018 года.
 
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