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Посмотрите, как сорок лет назад выглядели звезды "Хэллоуина", который сейчас идет в прокате
Прошло уже сорок лет с тех пор, как вымышленный маньяк-убийца Майкл Майерс впервые появился на большом экране. Американский портал BuzzFeed
1. Джейми Ли Кертис в роли Лори Строуд.
Любопытно, что Джейми Ли Кертис — дочь Джанет Ли, которая снялась в фильме Альфреда Хичкока «Психо», оказавшем большое влияние на «Хэллоуин». Например, имя доктора Сэма Лумиса в «Хэллоуине» появилось в честь персонажа Сэма Лумиса в «Психо».
2. Ник Касл в роли Майкла Майерса.
3. Нэнси Кайс в роли Энни Брэкетт.
4. Пи Джей Соулс в роли Линды ван дер Клок.
5. Кайл Ричардс в роли Линдси Уоллес.
6. Брайан Эндрюс в роли Томми Дойла.
7. Джон Майкл Грэхэм в роли парня Линды.
8. Нэнси Стивенс в роли Мэрион Чэмберс.
9. Тони Моран в роли Майкла в сцене, где Лори срывает с него маску.
10. Уилл Сэндин в роли Майкла в возрасте 6 лет.
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BuzzFeed предлагает посмотреть, как изменились актеры оригинального фильма "Хэллоуин" 1978 года по сравнению с картиной 2018 года.
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