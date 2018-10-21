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В Солигорском районе задержали угонщиков, которые специализировались на новых Hyundai и Kia

22.10.2018 12:18 — Разное | Tut.by  
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В ночь на 22 октября сотрудники милиции задержали на территории Солигорского района двух граждан Беларуси, которые подозреваются в кражах новых автомобилей. Об этом сообщили в УВД Миноблисполкома.


Двое 51-летних граждан Беларуси, проживающих в последние годы на территории Российской Федерации и попадавших в поле зрения милиции в связи с криминальным автобизнесом, были задержаны при попытке кражи Hyundai 2018 года выпуска. Оперативную разработку белорусские сыщики проводили на основании информации, поступившей от российских коллег.

Операция по задержанию проходила около автостоянки одного из рудоуправлений ОАО «Беларуськалий», где один из работников предприятия припарковал свой Hyundai Creta. Захват происходил непосредственно после того, как было совершено несанкционированное проникновение в салон автомобиля, осуществлен запуск его двигателя и начато движение. При этом один из злоумышленников находился за рулем чужого авто, второй — в машине сопровождения.


— У задержанных изъяли специальное компьютерное оборудование, которое использовалось для открытия замков и запуска двигателя. По имеющейся информации, фигуранты перед совершением хищения проводили подготовительные мероприятия, для чего трижды приезжали в Солигорский район. В ходе этих визитов не только был определен нужный автомобиль, но и изучался образ жизни его владельца, проверялись технические возможности для вскрытия авто, прорабатывались возможные маршруты движения, — рассказали в милиции.


Сейчас милиционеры проверяют задержанных на причастность к другим аналогичным преступлениям. У сотрудников уголовного розыска есть основания полагать, что участники группы имеют непосредственное отношение к серии краж автомашин. Во всех случаях речь идет об авто южнокорейских марок — Hyundai и Кiа. Хищения были совершены не только в России — один из преступных эпизодов имел место на территории Беларуси.

 
 
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У задержанных изъяли специальное компьютерное оборудование, которое использовалось для открытия замков и запуска двигателя.
 
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