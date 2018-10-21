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Подозреваемых в серии автоугонов в России и Беларуси задержали в Солигорском районе

22.10.2018 12:26 — Разное | БелТА  
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Подозреваемых в серии автоугонов в России и Беларуси задержали в Солигорском районе
Фото УВД Минского облисполкома

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ночью 22 октября в Солигорском районе сотрудники уголовного розыска МВД и УВД Минского облисполкома задержали с поличным двух автоугонщиков, пытавшихся похитить Hyundai. Такая информация размещена на сайте УВД Минского облисполкома, сообщает БЕЛТА.

При силовой поддержке бойцов СОБРа задержаны двое 51-летних белорусов. Операция по задержанию проходила неподалеку от автостоянки одного из рудоуправлений ОАО "Беларускалий", где один из работников предприятия припарковал свой Hyundai Creta 2018 года выпуска. Захват происходил непосредственно после того, как было совершено проникновение в салон автомобиля, запущен двигатель и начато движение. При этом один из злоумышленников находился за рулем чужого авто, второй - в машине сопровождения, рассказали в УВД.

В последние годы задержанные проживали в России. В поле зрения правоохранителей попали в связи с криминальным автобизнесом. Оперативную разработку белорусские сыщики проводили на основании информации, поступившей от российских коллег.

Правоохранители изъяли у задержанных компьютерное оборудование, которое использовалось для открытия замков дверей салона автомашины и запуска двигателя. Фигуранты тщательно готовились к угону, для этого они трижды приезжали в Солигорский район. Во время этих визитов был определен нужный автомобиль, изучался образ жизни его владельца, проверялись технические возможности для вскрытия авто, прорабатывались маршруты движения, добавили в УВД.

Сейчас проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, проверяется причастность задержанных к другим таким же преступлениям. У сотрудников уголовного розыска есть серьезные основания полагать, что участники группы имеют непосредственное отношение к серии краж автомашин, во всех случаях речь идет об авто южнокорейских марок - Hyundai и Кiа. Хищения были совершены не только в России: один из преступных эпизодов имел место в Беларуси.-0-

Фото УВД Минского облисполкома

 
Теги: Минск
 
 
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22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ночью 22 октября в Солигорском районе сотрудники уголовного розыска МВД и УВД Минского облисполкома задержали с поличным двух...
 
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