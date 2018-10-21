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Скирда соломы, автомобиль «Крайслер» и частная баня. За два дня в Лидском районе произошло сразу три пожара (фото)

22.10.2018 — Разное | Lida.Info  
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Скирда соломы, автомобиль «Крайслер» и частная баня. За два дня в Лидском районе произошло сразу три пожара (фото)

Как сообщили Lida.info в секторе пропаганды и взаимодействия с общественностью Лидского РОЧС, за прошедшие пятницу и субботу на территории Лидского района произошло сразу три пожара.

Утром 19 октября вблизи деревни Моховичи Тарновского сельсовета произошло возгорание скирды соломы в рулонах, которая принадлежит ЛРСУП «Можейково». Скирда относится к урожаю 2018 года. В результате пожара было уничтожено 10 тонн соломы, 50 тонн удалось спасти. Причина пожара устанавливается, рассматривается версия неосторожного обращения с огнем.

В этот же день в 14 часов в службу МЧС поступило сообщение о загорании на проспекте Победы легкового автомобиля «Крайслер», 2000 года выпуска. В результате пожара повреждена приборная панель. Причина устанавливается, рассматриваемая версия — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (короткое замыкание электропроводки).

Скирда соломы, автомобиль «Крайслер» и частная баня. За два дня в Лидском районе произошло сразу три пожара (фото)

Скирда соломы, автомобиль «Крайслер» и частная баня. За два дня в Лидском районе произошло сразу три пожара (фото)

Скирда соломы, автомобиль «Крайслер» и частная баня. За два дня в Лидском районе произошло сразу три пожара (фото)

20 октября почти в полночь был зарегистрирован пожар частной бани около деревни Докудово Третьяковского сельсовета. В результате пожара кровля уничтожена полностью, повреждены перекрытие, стены и имущество в бане. Причина пожара устанавливается.

Скирда соломы, автомобиль «Крайслер» и частная баня. За два дня в Лидском районе произошло сразу три пожара (фото)

 
 
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Как сообщили Lida.info в секторе пропаганды и взаимодействия с общественностью Лидского РОЧС, за прошедшие пятницу и субботу на территории Лидского района произошло...
 
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