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На текущей неделе в Лидском районе будет дождливо и значительно похолодает
Достаточно комфортная осенняя погода, которая наблюдалась в течение практически всего октября, на текущей неделе значительно изменится в сторону похолодания. Более того, ожидаются ежедневные дожди.
Сегодня будет еще относительно тепло — до 11 градусов тепла. С завтрашнего дня температура воздуха днем опустится до +6 градусов. Ближе к победу ожидаются дожди с порывами ветра до 16 метров в секунду. Такая же погода, по прогнозам синоптиков, ждет нас в среду и четверг.
В пятницу и субботу ветер немного стихнет, однако дожди продолжатся. Ближе к выходным станет чуть теплее — до 10 градусов тепла.
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Достаточно комфортная осенняя погода, которая наблюдалась в течение практически всего октября, на текущей неделе значительно изменится в сторону похолодания....
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