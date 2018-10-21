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На текущей неделе в Лидском районе будет дождливо и значительно похолодает

22.10.2018 — Разное | Lida.Info  
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На текущей неделе в Лидском районе будет дождливо и значительно похолодает

Достаточно комфортная осенняя погода, которая наблюдалась в течение практически всего октября, на текущей неделе значительно изменится в сторону похолодания. Более того, ожидаются ежедневные дожди.

Сегодня будет еще относительно тепло — до 11 градусов тепла. С завтрашнего дня температура воздуха днем опустится до  +6 градусов. Ближе к победу ожидаются дожди с порывами ветра до 16 метров в секунду. Такая же погода, по прогнозам синоптиков, ждет нас в среду и четверг.

В пятницу и субботу ветер немного стихнет, однако дожди продолжатся. Ближе к выходным станет чуть теплее — до 10 градусов тепла.

 
 
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Достаточно комфортная осенняя погода, которая наблюдалась в течение практически всего октября, на текущей неделе значительно изменится в сторону похолодания....
 
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