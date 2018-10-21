За три года гродненка незаконно «заработала» на талонах почти 60 000 рублей



Из-за финансовых махинаций в «Гроднооблсоюзпечать» лишились почти 60 000 рублей.



По предварительной версии в течение трех лет жительницы Гродно вносили ложные данные в финансовые отчеты. Основной источник «лишних» денег – проездные талоны, продаваемые «мимо кассы». Одна из девушек была материально ответственным лицом, поэтому и не возникало сложностей с отчетными документами.



– В сентябре 2018 года в киоске провели проверку. При просмотре данных о проездных документах стало ясно, что продавцы не чисты на руку. Чуть позже удалось выявить преступную схему и причиненный в результате этого ущерб, – пояснил начальник ОБЭП Ленинского РОВД города Гродно подполковник милиции Виталий Верболь.



В отношении одной из девушек возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение либо растрата». После проведенной инвентаризации выяснилось, чт, если следовать логике ложных отчетов, количество талончиков просто не поместилось бы в киоске.



Девушки в ходе расследования признали свою вину и раскаиваются в содеянном. Как они рассказали, присвоенные денежные средства тратили на погашение кредита.

Гродненская правда.

Фото из открытых источников.