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За три года гродненка незаконно «заработала» на талонах почти 60 000 рублей

22.10.2018 — Разное | Свислочская газета  
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За три года гродненка незаконно «заработала» на талонах почти 60 000 рублей
Из-за финансовых махинаций в «Гроднооблсоюзпечать» лишились почти 60 000 рублей. 

По предварительной  версии в течение трех лет жительницы Гродно вносили  ложные данные в финансовые отчеты. Основной источник «лишних» денег – проездные талоны, продаваемые «мимо кассы».  Одна из девушек была материально ответственным лицом, поэтому и не возникало сложностей с отчетными документами. 

– В сентябре 2018 года в киоске  провели проверку. При просмотре данных о проездных документах стало ясно, что продавцы не чисты на руку. Чуть позже удалось выявить преступную схему и причиненный в результате этого ущерб, – пояснил начальник ОБЭП Ленинского РОВД города Гродно подполковник милиции Виталий Верболь. 

В отношении одной из девушек возбуждено уголовное дело по статье  «Присвоение либо растрата». После проведенной инвентаризации выяснилось, чт, если следовать логике ложных отчетов, количество талончиков просто не поместилось бы в киоске. 

Девушки  в ходе расследования признали свою вину и раскаиваются в содеянном. Как они рассказали, присвоенные денежные средства тратили на погашение кредита. 

 

Гродненская правда.

Фото из открытых источников.

 
Теги: Гродно
 
 
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Из-за финансовых махинаций в «Гроднооблсоюзпечать» лишились почти 60 000 рублей. 
 
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