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6 ноября начнут работать регистраторы

22.10.2018 — Разное | Хойницкiя навiны  
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6 ноября начнут работать регистраторы
В районе, как и в стране, идёт активная подготовка к переписи населения, которая пройдёт в нашей стране с 4 по 30 октября 2019 года.

Согласно календарному плану подготовки и проведения переписи с 6 по 30 ноября текущего года в городах, посёлках городского типа и крупных сельских населённых пунктах области, в том числе и в г. Хойники, будут работать регистраторы. У каждого из них будет при себе удостоверение специального образца, сумка с логотипом переписи населения, а также планшет со специализированным программным обеспечением. В планшет будет загружена карта города с обозначением всех строений.
Регистраторы проверят наличие домов на местности и наличие на домах табличек с названием улицы и номером, уточнят количество квартир в многоквартирных домах. Эти мероприятия проводятся с целью получения актуального материала для работы переписного персонала в 2019 году.
Обращаемся к владельцам частных домов с просьбой обозначить свой дом, если на фасаде нет адресных указателей. Помните и то, что отсутствие на домах названий лиц и номеров домов осложняет работу скорой помощи, аварийных служб, милиции и др.

Т. ПИВОВАР, начальник отдела статистики Хойникского района.

 
 
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В районе, как и в стране, идёт активная подготовка к переписи населения, которая пройдёт в нашей стране с 4 по 30 октября 2019 года. Согласно календарному плану...
 
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