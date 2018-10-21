6 ноября начнут работать регистраторы



В районе, как и в стране, идёт активная подготовка к переписи населения, которая пройдёт в нашей стране с 4 по 30 октября 2019 года.

Согласно календарному плану подготовки и проведения переписи с 6 по 30 ноября текущего года в городах, посёлках городского типа и крупных сельских населённых пунктах области, в том числе и в г. Хойники, будут работать регистраторы. У каждого из них будет при себе удостоверение специального образца, сумка с логотипом переписи населения, а также планшет со специализированным программным обеспечением. В планшет будет загружена карта города с обозначением всех строений.

Регистраторы проверят наличие домов на местности и наличие на домах табличек с названием улицы и номером, уточнят количество квартир в многоквартирных домах. Эти мероприятия проводятся с целью получения актуального материала для работы переписного персонала в 2019 году.

Обращаемся к владельцам частных домов с просьбой обозначить свой дом, если на фасаде нет адресных указателей. Помните и то, что отсутствие на домах названий лиц и номеров домов осложняет работу скорой помощи, аварийных служб, милиции и др.

Т. ПИВОВАР, начальник отдела статистики Хойникского района.