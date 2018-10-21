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6 ноября начнут работать регистраторы
22.10.2018 — Разное | Хойницкiя навiны
Согласно календарному плану подготовки и проведения переписи с 6 по 30 ноября текущего года в городах, посёлках городского типа и крупных сельских населённых пунктах области, в том числе и в г. Хойники, будут работать регистраторы. У каждого из них будет при себе удостоверение специального образца, сумка с логотипом переписи населения, а также планшет со специализированным программным обеспечением. В планшет будет загружена карта города с обозначением всех строений.
Т. ПИВОВАР, начальник отдела статистики Хойникского района.
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