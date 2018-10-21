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По Бресту рассекает мощная военная техника - что происходит?

22.10.2018 12:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Сегодня, 22 октября 2018 года в городе не раз видели мощную военную технику.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59942.php

По Бресту рассекает мощная военная техника - что происходит?

На видео - прошла колонна по ул. Мошенского из 5 таких автомобилей-тягачей.

 
 
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Сегодня, 22 октября 2018 года в городе не раз видели мощную военную технику. На видео - прошла колонна по ул. Мошенского из 5 таких автомобилей-тягачей. (function() { ...
 
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