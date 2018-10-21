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По Бресту рассекает мощная военная техника - что происходит?
22.10.2018 12:50 — Разное | Виртуальный Брест
Сегодня, 22 октября 2018 года в городе не раз видели мощную военную технику.
На видео - прошла колонна по ул. Мошенского из 5 таких автомобилей-тягачей.
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Сегодня, 22 октября 2018 года в городе не раз видели мощную военную технику. На видео - прошла колонна по ул. Мошенского из 5 таких автомобилей-тягачей. (function() { ...
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