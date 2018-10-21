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В Минске женщина, управлявшая Kia, отвлеклась на плач ребенка и попала в серьезное ДТП

22.10.2018 12:35 — Разное | Tut.by  
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Авария произошла 22 октября, около 09.50, на улице Пономаренко. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.


По предварительной информации, 37-летняя женщина на Kia, поворачивая с улицы Кириенко на улицу Пономаренко, отвлеклась от управления, выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с Opel. После это Kia опрокинулась на крышу, а Opel врезался в попутный троллейбус.

Кроме водителя, в Kia в детском автокресле ехал ребенок. К счастью, в аварии никто не пострадал.

По словам женщины, она отвлеклась от управления на плач ребенка.

 
 
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Авария произошла 22 октября, около 09.50, на улице Пономаренко.
 
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