В Минске женщина, управлявшая Kia, отвлеклась на плач ребенка и попала в серьезное ДТП

Авария произошла 22 октября, около 09.50, на улице Пономаренко. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.





По предварительной информации, 37-летняя женщина на Kia, поворачивая с улицы Кириенко на улицу Пономаренко, отвлеклась от управления, выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с Opel. После это Kia опрокинулась на крышу, а Opel врезался в попутный троллейбус.

Кроме водителя, в Kia в детском автокресле ехал ребенок. К счастью, в аварии никто не пострадал.

По словам женщины, она отвлеклась от управления на плач ребенка.