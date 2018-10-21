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У берегов Антарктиды засняли редкую "безголовую курицу"
Загадочный розовый морской огурец попал на кадры подводной видеокамеры. Его впервые заметили в водах Южного океана рядом с восточным побережьем Антарктиды. Раньше это животное замечали только в Мексиканском заливе, пишет
Необычное животное засняли сотрудники Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики. Наблюдения позволят выделить области морского дна, в которых следует ограничить рыболовство, чтобы сохранить редкие виды, которые там обитают.
Официальное название вида — Enypniastes eximia. Его также называют «розовым морским огурцом», «испанской танцовщицей» или «цыплячьим монстром без головы». У этого животного необычная «усеченная» форма тела, а по бокам — выступы, похожие на крылья.
Розовый морской огурец большую часть своей жизни проводит на морском дне, питаясь поверхностными отложениями. Свои щупальца он использует, чтобы изучать поверхность дна и передвигаться. Однако он может и плавать, если хочет быстро куда-то переместиться или избежать встречи с хищником. Именно это он сделал, когда к нему приблизился корабль ученых.
Морские огурцы являются важной частью морской экосистемы — их иногда называют морскими пылесосами. Некоторые их виды находятся на грани вымирания из-за чрезмерного вылова рыбы.
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Розовый морской огурец большую часть своей жизни проводит на морском дне, питаясь поверхностными отложениями.
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