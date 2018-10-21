Пять новых зон платной парковки появятся в Минске с 3 декабря

С 3 декабря в столице станут платными пять парковок:

по ул. Коллекторная (обе стороны от ул. Немига до ул. Сухая),

ул. Бобруйская (обе стороны от ул. Ульяновская до ул. Свердлова),

ул. Академическая (обе стороны от пр. Независимости до ул. Платонова),

ул. Сурганова (обе стороны от пр. Независимости до ул. Платонова),

ул. Энгельса (от ул. Кирова до ул. Ульяновская).

Всего в Минске насчитывается 50 зон платной парковки более чем на 3,7 тыс. мест, из них 8 закрытых на 590 мест, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГУ «Парковки столицы».