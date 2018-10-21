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Пять новых зон платной парковки появятся в Минске с 3 декабря

22.10.2018 12:40 — Разное | Аргументы и факты  
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Пять новых зон платной парковки появятся в Минске с 3 декабря
Фото из открытых источников

С 3 декабря в столице станут платными пять парковок:

  • по ул. Коллекторная (обе стороны от ул. Немига до ул. Сухая), 
  • ул. Бобруйская (обе стороны от ул. Ульяновская до ул. Свердлова), 
  • ул. Академическая (обе стороны от пр. Независимости до ул. Платонова), 
  • ул. Сурганова (обе стороны от пр. Независимости до ул. Платонова),
  • ул. Энгельса (от ул. Кирова до ул. Ульяновская). 

Всего в Минске насчитывается 50 зон платной парковки более чем на 3,7 тыс. мест, из них 8 закрытых на 590 мест, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГУ «Парковки столицы».

Установлены три тарифа: 1, 2 и 5 рублей в час. 

Пять новых зон платной парковки появятся в Минске с 3 декабря
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Теги: Минск
 
 
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Всего же до 2020 года в границах 2-го городского транспортного кольца оборудуют около 25 тыс. платных парковочных мест.
 
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