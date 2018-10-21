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Пять новых зон платной парковки появятся в Минске с 3 декабря
22.10.2018 12:40 — Разное | Аргументы и факты
С 3 декабря в столице станут платными пять парковок:
Всего в Минске насчитывается 50 зон платной парковки более чем на 3,7 тыс. мест, из них 8 закрытых на 590 мест, сообщает
Установлены три тарифа: 1, 2 и 5 рублей в час.
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Всего же до 2020 года в границах 2-го городского транспортного кольца оборудуют около 25 тыс. платных парковочных мест.
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