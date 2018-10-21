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Рейтинг, бюджет, составы команд. Сравниваем, чем различаются БАТЭ и «Челси»

22.10.2018 12:37 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. На неделе нас ждет очень интригующий матч: БАТЭ будет гостить в Лондоне у «Челси», сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Это матч Лиги Европы.

В клубном рейтинге УЕФА «Челси» идет на 20-м месте. БАТЭ располагается на 63-й позиции.

Рейтинг, бюджет, составы команд. Сравниваем, чем различаются БАТЭ и «Челси»

«Челси» из года в год входит в десятку самых дорогих футбольных клубов мира. Более 420 миллионов долларов – бюджет за 2017 год, финансовые расходы БАТЭ более чем в 100 раз скромнее.

Рейтинг, бюджет, составы команд. Сравниваем, чем различаются БАТЭ и «Челси»

Общая трансферная стоимость «Челси» – 891 млн евро, БАТЭ – 17 млн евро.

Рейтинг, бюджет, составы команд. Сравниваем, чем различаются БАТЭ и «Челси»

Кстати, в актуальном составе лондонцев самый дорогой вратарь мира – испанец Кепа Арритабалага. Его переход из испанского «Атлетико» обошелся в 80 млн евро.

Рейтинг, бюджет, составы команд. Сравниваем, чем различаются БАТЭ и «Челси»

В борисовской команде лучшим по этому показателю является Михаил Гордейчук – 2,2 млн евро.

Рейтинг, бюджет, составы команд. Сравниваем, чем различаются БАТЭ и «Челси»

Средний возраст английской команды – 27,8 лет, БАТЭ – 26,5 лет.

Рейтинг, бюджет, составы команд. Сравниваем, чем различаются БАТЭ и «Челси»

Любопытно, что в заявленном составе на игру в английской команде всего три представителя этой страны, тогда как БАТЭ играет практически белорусским коллективом. В протоколе – четыре легионера.

Оба тренера пришли в команды летом 2018 года. Алексей Бага сменил Олега Дулуба в июне.

Рейтинг, бюджет, составы команд. Сравниваем, чем различаются БАТЭ и «Челси»

Маурицио Сарри стал у руля «Челси» в июле. Контракт с ним рассчитан до 30 июня 2021 года. По данным СМИ, итальянский специалист зарабатывает в английском клубе около 6 млн евро в год.

Рейтинг, бюджет, составы команд. Сравниваем, чем различаются БАТЭ и «Челси»

Рейтинг, бюджет, составы команд. Сравниваем, чем различаются БАТЭ и «Челси»

Рейтинг, бюджет, составы команд. Сравниваем, чем различаются БАТЭ и «Челси»

Ожидаемая стоимость реконструкции домашнего стадиона «Стэмфорд Бридж» превысила 1 млрд евро, что сделает эту футбольную арену самой дорогой в Европе. Цена «Борисов-Арены» оценивается примерно в 58 млн долларов.

Рейтинг, бюджет, составы команд. Сравниваем, чем различаются БАТЭ и «Челси»

В букмекерских конторах коэффициент на выигрыш «Челси» близок к 1. Шанс, что борисовский клуб вернется из Англии с победой, уходит за 20.

Рейтинг, бюджет, составы команд. Сравниваем, чем различаются БАТЭ и «Челси»

Рейтинг, бюджет, составы команд. Сравниваем, чем различаются БАТЭ и «Челси»

Рейтинг, бюджет, составы команд. Сравниваем, чем различаются БАТЭ и «Челси»

Несмотря на явное превосходство английского клуба, долю везения никто не отменял. А если вдруг что-то пойдет не так, всегда есть шанс исправить: ответная игра состоится в Борисове 8 ноября.

 
 
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Новости Беларуси. На неделе нас ждет очень интригующий матч: БАТЭ будет гостить в Лондоне у «Челси», сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Это матч Лиги...
 
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