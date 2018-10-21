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10 лучших образов Меган Маркл после новости о её беременности

22.10.2018 12:26 — Разное | СТВ  
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Новости Великобритании. Неделю назад стало известно о том, что Меган Маркл и принц Гарри станут родителями.

Малыш появится на свет весной 2019 года.

Уже неделю супруги находятся в Австралии и Океании, где проходит их тур. Здесь Меган и Гарри пробудут 16 дней. У супругов уже было несколько официальных визитов.

Меган Маркл и принц Гарри посетили зоопарк Сиднея, прием в свою честь, местную ферму, воздушную базу, школу, провели пикник с местными жителями, прогулялись по пляжу, пообщались с серферами и яхтсменами, посетили встречу с премьер-министром и церемонию открытия спортивных игр.

Супругов еще ожидает масса событий в рамках их тура.

Для каждого из мероприятий 37-летняя Меган Маркл подбирала специальный наряд. К ее образам, особенно после новости о предстоящем пополнении в семье, была приковано внимание прессы.

Мы собрали самые яркие выходы девушки.

Меган уже признавали самой стильной женщиной (смотрите образы герцогини здесь).

 
 
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Новости Великобритании. Неделю назад стало известно о том, что Меган Маркл и принц Гарри станут родителями. Малыш появится на свет весной 2019 года. Уже неделю...
 
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