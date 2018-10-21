|
Даже взрослые не повторят. 8-летний Вася из Беларуси зажигательно танцует лезгинку
Солист ансамбля «Легенды Кавказа» Василий Остромецкий станцевал зажигательную в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.
В Минске пройдёт литературно-музыкальный вечер памяти народного поэта Дагестана Расула Гамзатова
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Солист ансамбля «Легенды Кавказа» Василий Остромецкий станцевал зажигательную в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ. В Минске пройдёт...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)