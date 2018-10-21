|
Костюмированное шествие в День мертвых в Мексике: как в стране чтят память усопших
Новости Мексики. Зомби-апокалипсис на улицах Мексики. Костюмированными шествиями здесь отмечают День мертвых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Несмотря на жутковатое название, этот праздник считается веселым. По поверьям, в гости к родным приходят души усопших.
ЮНЕСКО включило праздник в список нематериального культурного наследия.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Мексики. Зомби-апокалипсис на улицах Мексики. Костюмированными шествиями здесь отмечают День мертвых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)