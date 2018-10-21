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Костюмированное шествие в День мертвых в Мексике: как в стране чтят память усопших

22.10.2018 11:54 — Разное | СТВ  
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Новости Мексики. Зомби-апокалипсис на улицах Мексики. Костюмированными шествиями здесь отмечают День мертвых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Костюмированное шествие в День мертвых в Мексике: как в стране чтят память усопших

Несмотря на жутковатое название, этот праздник считается веселым. По поверьям, в гости к родным приходят души усопших.

ЮНЕСКО включило праздник в список нематериального культурного наследия.

 
 
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Новости Мексики. Зомби-апокалипсис на улицах Мексики. Костюмированными шествиями здесь отмечают День мертвых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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