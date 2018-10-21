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Пять человек погибли во время рафтинга в Коста-Рике: власти предупреждали о вероятном наводнении
Новости Коста-Рики. В Коста-Рике во время рафтинга погибли 5 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это американские туристы и местный гид.
Несчастный случай произошел на реке Наранхо. Лодка перевернулась, и людей унесло течением. Всего в день инцидента в сплаве по реке участвовали 14 туристов и 5 гидов.
Власти страны заявили, что уровень воды в реке поднялся из-за дождей. Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям Коста-Рики передавала предупреждения о вероятном наводнении.
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Новости Коста-Рики. В Коста-Рике во время рафтинга погибли 5 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это американские туристы и местный гид. ...
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