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На Тайване поезд сошёл с рельсов: 17 пассажиров погибли и более сотни ранены

22.10.2018 11:27 — Разное | СТВ  
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Новости Тайваня. На Тайване сошел с рельсов поезд: 17 погибших и более сотни раненых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего в нем было 366 человек.

На Тайване поезд сошёл с рельсов: 17 пассажиров погибли и более сотни ранены

По сообщениям очевидцев, перед тем, как все восемь вагонов поезда сошли с рельсов и перевернулись, был слышен громкий шум, также наблюдались дым и искры.

Высокоскоростной поезд следовал по маршруту Тайбэй – Тайтунь. Отмечается, что этот прибрежный железнодорожный маршрут пользуется популярностью среди туристов, посещающих остров.

 
 
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Новости Тайваня. На Тайване сошел с рельсов поезд: 17 погибших и более сотни раненых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего в нем было 366 человек. По...
 
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