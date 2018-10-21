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На 23 октября объявлен оранжевый уровень опасности

22.10.2018 12:49 — Разное | БДГ  
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В Беларуси в ближайшие дни ожидается усиление ветра. Белгидромет объявил на вторник оранжевый уровень опасности.

Как сообщается на сайте Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, во второй половине дня 23 октября (вторник) и в течение суток 24 октября (среда) по юго-западу страны, 25 октября (четверг) ночью на большей части территории, утром и днем по юго-востоку республики ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

Ночью температура составит 0-6 градусов, днем - 5-11 градусов.

 
 
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В Беларуси в ближайшие дни ожидается усиление ветра. Белгидромет объявил на вторник оранжевый уровень опасности.
 
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