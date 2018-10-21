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В Минске появится пять новых зон платной парковки

22.10.2018 12:41 — Разное | БДГ  
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Пять новых зон платной парковки появятся в столице с 3 декабря, сообщили в ГУ «Парковки столицы».

Как сообщает агентство «Минск-Новости», оплачивать стоянку транспортных средств нужно будет на ул. Коллекторной (обе стороны от ул. Немиги до ул. Сухой), Бобруйской (обе стороны от ул. Ульяновской до ул. Свердлова), Академической (обе стороны от пр. Независимости до ул. Платонова), Сурганова (обе стороны от пр. Независимости до ул. Платонова), Энгельса (от ул. Кирова до ул. Ульяновской).

Тариф, время действия и другие сведения будут указаны на информационных стендах. Водитель обязан с момента начала стоянки осуществить оплату одним из нескольких предложенных способов. 

С сентября у абонентов «Велком» и МТС появилась возможность оплатить парковку во всех парковочных зонах города до конца текущего календарного дня одним SMS-запросом за 5 руб. Для этого следует отправить на номер 204 SMS с текстом «день» и полным (с буквами) номером автомобиля, например: «день 1234AA5».

 
Теги: Минск
 
 
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Пять новых зон платной парковки появятся в столице с 3 декабря, сообщили в ГУ «Парковки столицы».
 
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Пять новых зон платной парковки появятся в Минске с 3 декабря
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