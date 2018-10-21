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В Минске появится пять новых зон платной парковки
Пять новых зон платной парковки появятся в столице с 3 декабря, сообщили в ГУ «Парковки столицы».
Как
Тариф, время действия и другие сведения будут указаны на информационных стендах. Водитель обязан с момента начала стоянки осуществить оплату одним из нескольких предложенных способов.
С сентября у абонентов «Велком» и МТС появилась возможность оплатить парковку во всех парковочных зонах города до конца текущего календарного дня одним SMS-запросом за 5 руб. Для этого следует отправить на номер 204 SMS с текстом «день» и полным (с буквами) номером автомобиля, например: «день 1234AA5».
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Пять новых зон платной парковки появятся в столице с 3 декабря, сообщили в ГУ «Парковки столицы».
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