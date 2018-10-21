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Саперов вызвали к суду Первомайского района Минска из-за бесхозной сумки
22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. У суда Первомайского района Минска сегодня около полудня обнаружили бесхозную сумку, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.
Сотрудники милиции оцепили место. "Работает следственно-оперативная группа, МЧС. Вызвана саперно-пиротехническая группа", - проинформировали в ГУВД.-0-
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22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. У суда Первомайского района Минска сегодня около полудня обнаружили бесхозную сумку, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома. ...
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