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Разбираясь в обстоятельствах смерти жителя Волковыска, следователи выявили факты сбыта особо опасных психотропов

22.10.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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Разбираясь в обстоятельствах смерти жителя Волковыска, следователи выявили факты сбыта особо опасных психотропов
Волковысским районным отделом Следственного комитета завершено расследование нескольких связанных между собой уголовных дел по фактам незаконного оборота особо опасных психотропных веществ, сообщает сайт Следственного комитета. 
 
В г.Волковыске 2 мая 2018 года в учреждении здравоохранения скончался 29-летний местный житель, который доставлялся для оказания медицинской помощи из-за неадекватного поведения в общественных местах. 
 
В ходе проведенной проверки следователи установили, что причиной смерти мужчины стало заболевание, развившееся на фоне систематического употребления наркотических средств и психотропных веществ. 
 
Для установления лиц, при жизни умершего сбывавших ему запрещённые вещества, был проведён комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. В результате в одном из магазинов г.Волковыска установлен и задержан ранее судимый 28-летний местный житель, находившийся в состоянии опьянения, вызванном потреблением психотропных веществ. 
 
При осмотре магазина следователи обнаружили на стеллаже торгового зала два спрятанных бумажных пакета с порошкообразным веществом общим весом 0,04 гр. Эксперты признали его особо опасным психотропом, а на свертках обнаружили генетический материал, принадлежащий подозреваемому. 
 
 
В ходе допроса подозреваемый дал признательные показания об обстоятельствах приобретения психотропного вещества в г.Минске. Кроме того, при последующей проверке показаний указал следствию места встреч со сбытчиками, осуществления оплаты за психотропы и так называемых «закладок». 
 
Разбираясь в обстоятельствах смерти жителя Волковыска, следователи выявили факты сбыта особо опасных психотропов
 
Совокупность всей полученной информации позволила следователям установить причастность к незаконному обороту психотропного вещества 32-летнего ранее судимого жителя г. Минска. Являясь потребителем психотропных веществ, он сам при этом оказывал содействие знакомым в их приобретении. По поручению следователей его задержание произвели оперативные сотрудники милиции. В ходе досмотра у подозреваемого обнаружена смесь особо опасных психотропных веществ общим весом 0,16 гр., которую он планировал сбыть двум своим знакомым. 
 
Разбираясь в обстоятельствах смерти жителя Волковыска, следователи выявили факты сбыта особо опасных психотропов
 
Продолжая дальнейшую работу по выявлению преступной схемы, следователи в ходе допросов установили сбытчика психотропов указанному 32-летнему минчанину. Им оказался ранее неоднократно судимый 34-летний житель г. Минска, длительное время занимавшийся незаконным сбытом психотропных веществ на территории столицы. При этом также периодически употреблявший их сам. 
 
После задержания этого сбытчика оперативные сотрудники милиции обнаружили в ходе его личного досмотра около 0,18 гр. психотропного вещества, приготовленного для последующего сбыта. 
 
Разбираясь в обстоятельствах смерти жителя Волковыска, следователи выявили факты сбыта особо опасных психотропов
(На снимке отображено место встречи сбытчика и покупателя)
 
По результатам расследования уголовных дел обвиняемому из г.Волковыска инкриминирован незаконный оборот особо опасных психотропных веществ без цели сбыта (ч.1 ст. 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь), 32-летнему жителю г. Минска – незаконный оборот особо опасных психотропных веществ как без цели сбыта, так и с указанной целью (ч.1 и 3 ст. 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь), а 34-летнему жителю г. Минска – незаконный оборот особо опасных психотропных веществ с целью сбыта (ч.3 ст. 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь). 
 
Ко всем троим обвиняемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Наложен арест на их имущество. Уголовные дела переданы прокурору для решения вопроса о направлении в суд. 
 
Работа по установлению иных лиц, сбывавших особо опасные психотропные вещества фигурантам указанных уголовных дел, продолжается.  
 
Теги: Минск
 
 
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