|
Разбираясь в обстоятельствах смерти жителя Волковыска, следователи выявили факты сбыта особо опасных психотропов
22.10.2018 — Разное | Новости Волковыска
Волковысским районным отделом Следственного комитета завершено расследование нескольких связанных между собой уголовных дел по фактам незаконного оборота особо опасных психотропных веществ, сообщает
В г.Волковыске 2 мая 2018 года в учреждении здравоохранения скончался 29-летний местный житель, который доставлялся для оказания медицинской помощи из-за неадекватного поведения в общественных местах.
В ходе проведенной проверки следователи установили, что причиной смерти мужчины стало заболевание, развившееся на фоне систематического употребления наркотических средств и психотропных веществ.
Для установления лиц, при жизни умершего сбывавших ему запрещённые вещества, был проведён комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. В результате в одном из магазинов г.Волковыска установлен и задержан ранее судимый 28-летний местный житель, находившийся в состоянии опьянения, вызванном потреблением психотропных веществ.
При осмотре магазина следователи обнаружили на стеллаже торгового зала два спрятанных бумажных пакета с порошкообразным веществом общим весом 0,04 гр. Эксперты признали его особо опасным психотропом, а на свертках обнаружили генетический материал, принадлежащий подозреваемому.
В ходе допроса подозреваемый дал признательные показания об обстоятельствах приобретения психотропного вещества в г.Минске. Кроме того, при последующей проверке показаний указал следствию места встреч со сбытчиками, осуществления оплаты за психотропы и так называемых «закладок».
Совокупность всей полученной информации позволила следователям установить причастность к незаконному обороту психотропного вещества 32-летнего ранее судимого жителя г. Минска. Являясь потребителем психотропных веществ, он сам при этом оказывал содействие знакомым в их приобретении. По поручению следователей его задержание произвели оперативные сотрудники милиции. В ходе досмотра у подозреваемого обнаружена смесь особо опасных психотропных веществ общим весом 0,16 гр., которую он планировал сбыть двум своим знакомым.
Продолжая дальнейшую работу по выявлению преступной схемы, следователи в ходе допросов установили сбытчика психотропов указанному 32-летнему минчанину. Им оказался ранее неоднократно судимый 34-летний житель г. Минска, длительное время занимавшийся незаконным сбытом психотропных веществ на территории столицы. При этом также периодически употреблявший их сам.
После задержания этого сбытчика оперативные сотрудники милиции обнаружили в ходе его личного досмотра около 0,18 гр. психотропного вещества, приготовленного для последующего сбыта.
(На снимке отображено место встречи сбытчика и покупателя)
По результатам расследования уголовных дел обвиняемому из г.Волковыска инкриминирован незаконный оборот особо опасных психотропных веществ без цели сбыта (ч.1 ст. 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь), 32-летнему жителю г. Минска – незаконный оборот особо опасных психотропных веществ как без цели сбыта, так и с указанной целью (ч.1 и 3 ст. 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь), а 34-летнему жителю г. Минска – незаконный оборот особо опасных психотропных веществ с целью сбыта (ч.3 ст. 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь).
Ко всем троим обвиняемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Наложен арест на их имущество. Уголовные дела переданы прокурору для решения вопроса о направлении в суд.
Работа по установлению иных лиц, сбывавших особо опасные психотропные вещества фигурантам указанных уголовных дел, продолжается.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Разбираясь в обстоятельствах смерти жителя Волковыска, следователи выявили факты сбыта особо опасных психотропов
Волковысским районным отделом Следственного комитета завершено расследование нескольких связанных между собой уголовных дел по фактам...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)