Разбираясь в обстоятельствах смерти жителя Волковыска, следователи выявили факты сбыта особо опасных психотропов





сайт Следственного комитета. Волковысским районным отделом Следственного комитета завершено расследование нескольких связанных между собой уголовных дел по фактам незаконного оборота особо опасных психотропных веществ, сообщаетСледственного комитета.

В г.Волковыске 2 мая 2018 года в учреждении здравоохранения скончался 29-летний местный житель, который доставлялся для оказания медицинской помощи из-за неадекватного поведения в общественных местах.

В ходе проведенной проверки следователи установили, что причиной смерти мужчины стало заболевание, развившееся на фоне систематического употребления наркотических средств и психотропных веществ.

Для установления лиц, при жизни умершего сбывавших ему запрещённые вещества, был проведён комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. В результате в одном из магазинов г.Волковыска установлен и задержан ранее судимый 28-летний местный житель, находившийся в состоянии опьянения, вызванном потреблением психотропных веществ.

При осмотре магазина следователи обнаружили на стеллаже торгового зала два спрятанных бумажных пакета с порошкообразным веществом общим весом 0,04 гр. Эксперты признали его особо опасным психотропом, а на свертках обнаружили генетический материал, принадлежащий подозреваемому.