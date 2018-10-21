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Прямая линия первого заместителя председателя Госконтроля области и прокурора района
22.10.2018 — Разное | Новости Волковыска
26 октября с 12.00 до 14.00 в Волковысском райисполкоме первым заместителем председателя Комитета государственного контроля Гродненской области Александром Михайловичем Садовничим совместно с прокурором Волковысского района Андреем Николаевичем Скуратом будет проводиться прием граждан и одновременно «прямая телефонная линия» по тел. 4-54-23.
Предварительная запись на прием по тел. 4-12-93.
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26 октября с 12.00 до 14.00 в Волковысском райисполкоме первым заместителем председателя Комитета государственного контроля Гродненской области...
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