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В субботу в Волковыске горел жилой дом

22.10.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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В субботу в Волковыске горел жилой дом

20 октября в 5 часов в ЦОУ Волковысского РОЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: г. Волковыск, ул. Я.Купалы, По прибытии к месту вызова спасателей обнаружено открытое горение кровли жилого дома.

Хозяйка,1945 года рождения, в доме проживала одна. На момент возникновения пожара находилась в доме. Почувствовав запах дыма, покинула дом до прибытия подразделений МЧС, не пострадала.

В результате пожара уничтожена кровля, повреждено перекрытие. Пострадавших людей нет.

Предполагаемая причина пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (короткое замыкание электропроводки).

В субботу в Волковыске горел жилой дом

В субботу в Волковыске горел жилой дом

В субботу в Волковыске горел жилой дом

В субботу в Волковыске горел жилой дом

В субботу в Волковыске горел жилой дом

В субботу в Волковыске горел жилой дом

Соблюдайте меры безопасности:

- не перегружайте электросеть. Чем меньше электроприборов работает одновременно, тем безопаснее;

- располагайте электронагревательные приборы, в том числе утюг, электроплитку на негорючей поверхности;

- для исключения возгорания электроприборов из-за скачков и перепадов напряжения в сети пользуйтесь сетевыми фильтрами;

- не используйте электроплитки и обогреватели старых конструкций (с открытой спиралью);

- не оставляйте без присмотра включенные электроприборы;

- регулярно удаляйте с задней стенки холодильника пыль;

- не располагайте рядом с электрическими приборами (телевизор, холодильник, обогреватели и т.п.) легковоспламеняющиеся материалы;

- не используйте лампы накаливания без плафонов, не оборачивайте их бумагой и другими легковоспламеняющимися материалами;

         Перед использованием электроприборов внимательно изучите инструкцию по эксплуатации.

Фото Волковысский РОЧС

 
 
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20 октября в 5 часов в ЦОУ Волковысского РОЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: г. Волковыск, ул. Я.Купалы, По прибытии к месту...
 
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