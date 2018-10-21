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В субботу в Волковыске горел жилой дом
22.10.2018 — Разное | Новости Волковыска
20 октября в 5 часов в ЦОУ Волковысского РОЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: г. Волковыск, ул. Я.Купалы, По прибытии к месту вызова спасателей обнаружено открытое горение кровли жилого дома.
Хозяйка,1945 года рождения, в доме проживала одна. На момент возникновения пожара находилась в доме. Почувствовав запах дыма, покинула дом до прибытия подразделений МЧС, не пострадала.
В результате пожара уничтожена кровля, повреждено перекрытие. Пострадавших людей нет.
Предполагаемая причина пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (короткое замыкание электропроводки).
Соблюдайте меры безопасности:
- не перегружайте электросеть. Чем меньше электроприборов работает одновременно, тем безопаснее;
- располагайте электронагревательные приборы, в том числе утюг, электроплитку на негорючей поверхности;
- для исключения возгорания электроприборов из-за скачков и перепадов напряжения в сети пользуйтесь сетевыми фильтрами;
- не используйте электроплитки и обогреватели старых конструкций (с открытой спиралью);
- не оставляйте без присмотра включенные электроприборы;
- регулярно удаляйте с задней стенки холодильника пыль;
- не располагайте рядом с электрическими приборами (телевизор, холодильник, обогреватели и т.п.) легковоспламеняющиеся материалы;
- не используйте лампы накаливания без плафонов, не оборачивайте их бумагой и другими легковоспламеняющимися материалами;
Перед использованием электроприборов внимательно изучите инструкцию по эксплуатации.
Фото Волковысский РОЧС
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20 октября в 5 часов в ЦОУ Волковысского РОЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: г. Волковыск, ул. Я.Купалы, По прибытии к месту...
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