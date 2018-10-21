Дойти до каждого человека

Регулярно, по строго установленному графику, представители всех заинтересованных ведомств, члены постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населению Ивьевского райисполкома собираются вместе, чтобы не только оценить состояние занятости населения района, но и помочь конкретным людям найти работу.





Координация работы по реализации норм Декрета Президента Республики Беларусь от 2 апреля 2015 г. №3 "О предупреждении социального иждивенчества" на первых порах через заседания комиссии проводилась в райисполкоме, затем было принято решение организовывать выезды в сельсоветы. В этом также проявилась забота о людях - не так просто нынче добраться из дальних деревень в райцентр, когда автобусы в основном ходят только в выходные дни и в преддверии их. А ведь основная цель комиссии - помочь людям с работой. В наше нелегкое время такую помощь трудно переоценить.

- Во время заседаний комиссий, встреч с людьми на местах, - сказал председатель Ивьевского райсовета депутатов Александр Александрович Хвасько, возглавляющий комиссию по трудоустройству, - оказывается необходимое содействие, как консультативное, так и по направлению на конкретные рабочие места. Главное, чтобы у человека было желание трудиться, приносить пользу себе, своей семье и экономике страны.

По словам заместителя начальника управления по труду, занятости и социальной защите Натальи Борисовны Гончарук, также присутствовавшей на встрече в Лелюкинском сельисполкоме, комиссия традиционно предлагает неработающим услуги по трудоустройству, формируют списки граждан, оплачивающих услуги с возмещением затрат, организовывает работу с такими гражданами.

Во время очередного заседания к членам комиссии в Лелюкинском сельсовете обратились за помощью 5 человек.

Для решения подобных проблем с трудоустройством члены комиссии призывают трудоспособных неработающих граждан обращаться в отдел занятости для постановки на учет в качестве безработных, получения субсидии для организации предпринимательской, ремесленной деятельности и т.д. В противном случае неработающие могут оказаться в "черном" списке. Бывают разные ситуации. И, соответственно, разный подход к решению проблем.

Работают члены комиссии ответственно, вникая в ситуацию и умеют отличить человека, попавшего в тяжелое жизненное положение, от тунеядца, не желающего работать, но при этом стремящегося найти виновного в своих проблемах.

В этот раз в Лелюках шел, я бы сказала, теплый, добрый разговор, потому что и в самом деле нужна была помощь. Один человек желает работать, но не знает куда обратиться, другой и обращается, а медицинские показания мешают работодателям его нанять. Где-то в разговоре вскрывались проблемы и недочеты отдельных организаций, медицины, с начала возникновения которых прошло много лет.

Каждого выслушали, постарались понять, пообещали разобраться, помочь. Троим из обратившихся жителей сельсовета предложены вакансии, с которыми они согласились. Заседание комиссии прошло не напрасно.

Работа по содействию в трудоустройстве продолжается. Главное для комиссии - дойти до каждого человека, предложить свои услуги по трудоустройству, переобучению, помочь с другими формами занятости.

В. ГУЛИДОВА.

Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.