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С единого дня информирования

22.10.2018 — Разное | Ивьевский край  
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18 октября в стране прошел Единый день информирования населения. Главной темой для обсуждения стали традиции белорусского народа: путь через века, сохранение и развитие национальной культуры в Республике Беларусь.
Кроме того, в рамках ЕДИ обсуждались итоги социально-экономического развития региона за прошедший период текущего года, вопросы сохранения здоровья нации и раннего выявления заболеваний методом диспансеризации населения. Традиционно на каждом дне информирования выступают работники МЧС, чтобы еще раз напомнить слушателям о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, особенно в связи с начавшимся отопительным периодом.

С единого дня информирования

Информационно-пропагандистская группа во главе с председателем Ивьевского райисполкома Александром Ивановичем Булаком встретилась с трудовым коллективом Ивьевского района электрических сетей.
После обсуждения заявленных тем руководитель района ответил на интересующие слушателей вопросы, рассказал о мероприятиях, проводимых на Ивьевщине в рамках подготовки к областным "Дажынкам".

С единого дня информирования

 

В Липнишковский сельсовет на встречу с трудовыми коллективами приехали представители областной рабочей группы: начальник главного управления юстиции Гродненского облисполкома Елена Ивановна Юргель, заместитель председателя Гродненской областной организации общественного объединения "Белая Русь" и первый заместитель председателя правления Гродненской областной организационной структуры республиканского государственно-общественного объединения "Белорусское общество "Знание" Светлана Владимировна Варяница, заместитель директора Гродненского торгово-производственного республиканского унитарного предприятия "Фармация" Татьяна Александровна Зарецкая. В работе группы приняли участие заместитель начальника идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Ирина Мечиславовна Гринкевич и заместитель начальника управления по труду, занятости и соцзащите райисполкома Наталья Борисовна Гончарук. С единого дня информирования

С единого дня информирования

По основной теме выступила Татьяна Александровна Зарецкая.
Тему диспансеризации как метода раннего выявления заболеваний, снижения уровня смертности и стабилизации демографических показателей затронула Людмила Павловна Яролович, врач-стоматолог УЗ "Ивьевская ЦРБ". Она рассказала, для чего нужна диспансеризация, где она проходит и какие документы необходимы, какие обследования нужно пройти в рамках диспансеризации и многое другое. "Основным требованием по эффективной диспансеризации является приверженность пациента к диспансеризации и здоровому образу жизни, выполнение всех рекомендаций и назначений лечащего врача", - подчеркнула Людмила Павловна.

Инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Ивьевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Виктор Григорьевич Марушевский осветил такую тему как: "Предупреждение пожаров и гибели людей от них в пожароопасный осенне-зимний период". Он сообщил, что в Ивьевском районе в текущем году произошло 37 пожаров, в одном из которых погиб человек. Отметил, что преимущественно в огне гибнут граждане преклонного возраста из-за своей или чужой привычки курить в постели.
Также Виктор Григорьевич сообщил, что для повышения уровня безопасности населения, активизации пожарно-профилактической работы, анализа ее эффективности и оценки готовности территорий к осенне-зимнему пожароопасному периоду, а также укрепления правопорядка и предупреждения правонарушений, совершаемых гражданами в состоянии алкогольного опьянения, с 15 октября по 2 ноября проводится республиканская акция по предупреждению пожаров и гибели людей от них в жилищном фонде "За безопасность вместе".

Культура - "душа" общества

Культура - сложное, многоплановое явление, пронизывающее все сферы жизни и деятельности общества и человека. Образно говоря, культура - "душа" общества, основа духовно-нравственных ориентиров граждан, их национального самосознания и патриотизма.
Веками в Беларуси из поколения в поколение передаются богатейшие духовные ценности, прославляющие нравственную сущность человека. В них раскрываются высокие идеалы добра и справедливости, уважения к окружающим, решительного неприятия зла и насилия.
Как подчеркнул президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко, "Государство придает огромное значение развитию столь важной сферы. Главная задача - активизировать интеллектуальные и духовные силы нашего народа, поддержать инициативу в целях сохранения исторического наследия, подъема на новый уровень современного искусства и воспитания у граждан любви к своей Родине".
Основные направления государственной политики предусмотрены Кодексом Республики Беларусь о культуре.
Целями Государственной программы "Культура Беларуси" на 2016-2020 годы являются: сохранение исторической памяти белорусского народа, его национально-культурной самобытности и традиций; активное вовлечение граждан Беларуси в культурную жизнь страны, реализация творческого потенциала нации; обеспечение качественного формирования, сохранности и использования документов Национального архивного фонда Республики Беларусь как части информационного ресурса страны; содействие сохранению национально-культурной идентичности белорусской диаспоры.
В нашей стране государство является важнейшим субъектом культурной деятельности, основным "спонсором" учреждений культуры, гарантом выполнения минимальных социальных стандартов.
Объем бюджетных средств на содержание и развитие сферы культуры в 2018 году запланирован в сумме почти 460 млн. руб. (без учета средств на капитальное строительство), что превышает объем финансирования в 2017 году (425 млн. руб.). В I полугодии 2018 г. расходы консолидированного бюджета составили 235 млн. руб. (республиканского - 42,7 млн. руб., местных - 192,6 млн. руб.), или 51% от годового плана.
В стране функционируют 6388 государственных организаций культуры, в том числе 6208 организаций системы Министерства культуры.
В государственном секторе культуры занято более 60 тыс. работников, из них около 45% имеют высшее образование, 34% - среднее специальное. Пятая часть работников - молодежь в возрасте до 31 года.
В нашей стране обеспечена общедоступность культурной деятельности, культурных ценностей и культурных благ, предпринимаются меры по повышению их качества. Любой творческой личности предоставлено право на свободу самовыражения.
В Республике Беларусь ежегодно проводится порядка 60 международных, республиканских и региональных фестивалей.
Сохранению и развитию духовного наследия страны способствует ежегодный день белорусской письменности, который в 2018 году прошел в г. Иваново Брестской области.
В Год малой родины во всех регионах нашей страны проведено много ярких и запоминающихся мероприятий.
Что касается книгоиздания, то за 6 месяцев этого года в нашей стране было издано 4679 книг и брошюр общим тиражом 11,7 млн. экземпляров.
В нашей стране концертную деятельность осуществляет 21 государственная концертная организация (6 - республиканского подчинения и 15 - местного подчинения). В области концертную деятельность осуществляет 5 концертных организаций (2 - областного подчинения и 3 - регионального подчинения).
Активно осуществляется гастрольная деятельность.
В системе Министерства культуры действует 150 музеев. В учреждениях общего среднего образования и учреждениях дополнительного образования детей и молодежи функционирует около 1,5 тыс. музеев. В системе Министерства культуры на территории Гродненской области действует 18 музеев.
В государственной сети кинопроката функционирует 94 стационарных кинотеатра, в том числе 73 кинотеатра, оснащенных оборудованием для показа фильмов в цифровом формате (в том числе в 3D). В сельской местности действуют 523 стационарные киноустановки и 199 - мобильных.
Завершение в ноябре 2017 г. реконструкции УП "Национальная киностудия "Беларусьфильм" способствовало росту фильмопроизводства. Так, в этом году на экраны кинотеатров вышли два новых фильма: патриотическая армейская лента "Не игра" и приключенческая картина "Правила геймера".
Что касается охраны белорусского историко-культурного наследия, то по данным Министерства культуры Республики Беларусь, в 2018 году в Государственный список историко-культурных ценностей входят 5573 историко-культурные ценности, 17 из которых имеют международное значение, а три - находятся в Списке всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.
В Республике Беларусь проводится последовательная политика по восстановлению объектов наследия. В Гродненской области, которая занимает второе место в стране по количеству памятников архитектуры, особое внимание уделяется объектам наследия. Среди них пять имеют мировую ценность: Мирский замок, внесенный ЮНЕСКО в Список мирового культурного наследия, Августовский канал, Сынковичская церковь оборонительного типа XV-XVI вв. в Зельвенском районе и Свято-Рождества Богородицкая церковь-крепость оборонительного типа в деревне Мурованка Щучинского района, Борисо-Глебская (Коложская) церковь XII в г. Гродно включены в предварительный список ЮНЕСКО.
В настоящее время в Гродненской области одновременно проводится работа на большом количестве объектов наследия: Старый замок в г. Гродно, дворцово-парковый комплекс в д. Святск Гродненского района, Лидский и Новогрудский замки, Кревский замок и бывшая усадьба М.К.Огинского в аг. Залесье Сморгонского района, Гольшанский замок в Ошмянском районе и другие.

Подготовила
П. ПОДБЕРЕЗНАЯ.
Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.

 
Теги: Гродно
 
 
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18 октября в стране прошел Единый день информирования населения. Главной темой для обсуждения стали традиции белорусского народа: путь через века, сохранение и...
 
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