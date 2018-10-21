DJI потребовала удалить результаты исследования столкновения дрона с самолетным крылом

Китайская компания DJI потребовала удалить публикации и видео об исследовании, в котором дрон Phantom 2 столкнули с самолетным крылом на скорости 383 километра в час. Об этом пишет N+1.

Требование содержится в письме, адресованном Кевину Пурмону, одному из сотрудников Университета Дейтона в Огайо, который проводил эксперимент. Китайская компания ссылается на неправдоподобность воспроизведения условий в эксперименте, а также сокрытие методологии исследования.

Напомним: в ходе эксперимента исследователи столкнули дрон DJI Phantom 2 с крылом от легкого самолета на типичной для малой авиации средней скорости крейсерского полета. Во время эксперимента дрон столкнулся с передней кромкой крыла, пробил его носок, углубился в кессон, погнул стрингеры и внутренний трубопровод. Беспилотник вошел внутрь крыла целиком.

Исследователи утверждали, что такое повреждение в реальном столкновении не привело бы к серьезным последствиям, но если бы скорость была выше, беспилотник мог бы стать причиной падения.

В своем письме DJI отметила, что самолетное крыло, представленное в видео, напоминает крыло легкого поршневого самолета Mooney M20, максимальная достижимая скорость для которого составляет 322 километра в час. Это означает, что беспилотник Phantom 2 должен был лететь на скорости не менее 62 километров в час, в то время как предельная скорость для этого аппарата составляет 54 километра в час. Это означает, что даже при совпадении всех идеальных условий, скорость столкновения дрона и самолета была бы меньше, чем в эксперименте.

В компании также отметили, что на больших скоростях самолеты выполняют полеты на высоте, куда небольшие дроны практически никогда не поднимаются. Это означает, что в реальных условиях такого столкновения вообще не было бы.

Исследователи из Университета Дейтона в Огайо действительно не раскрыли подробности о методологии исследования, а также не уточнили конкретную модель самолета Mooney M20, крыло от которого использовалось в эксперименте.

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