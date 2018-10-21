Приставы нашли россиянина по видео, в котором он хвастался, что его не найдут

В Кольском районе Мурманской области должника по алиментам на содержание ребенка нашли благодаря видео, в котором он хвастался, что судебные приставы его не найдут. Об этом пишет TJournal .



Фото: Nathan Dumlao / unsplash.com

Его задолженность по алиментам составила 280 тысяч российских рублей (около 9000 белорусских рублей). Мужчина рассказал в ролике, что давно прячется от приставов, и похвастался съемной квартирой, где собрался скрываться. Он не уточнил адрес квартиры, но рассказал, что рядом с жильем есть благоустроенный водоем.

«Эта информация вместе с попавшими в кадр видами из окна и ракурсом съемки позволила установить судебному приставу, осуществлявшему розыск, дом, этаж и квартиру, из которой велась трансляция. В результате выхода по адресу должник был установлен и доставлен в отдел судебных приставов для дачи пояснений. Разыскное дело окончено», — сообщили представители Федеральной службы судебных приставов.