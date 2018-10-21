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Тариф на час. Кому выгодно платить по дифференцированным тарифам

22.10.2018 13:16 — Разное | Аргументы и факты  
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Тариф на час. Кому выгодно платить по дифференцированным тарифам
Фото из открытых источников

Есть ли в Беларуси дневной и ночной тариф на электричество? Как по ним платить? Кому может быть выгодно пользоваться дневным и ночным тарифом? На эти и другие вопросы «АиФ» ответил начальник Минского отделения по сбыту электрической энергии Александр ЛАЗАРЕВИЧ.

Платить по-разному

Система расчетов с населением по дневным и ночным тарифам, а правильнее сказать по тарифам дифференцированным по временным периодам, работает в Беларуси с 2006 года. Речь идет о так называемых периодах максимальной и минимальной нагрузки на энергосистему.

Так, в период минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00, а также в выходные и праздничные дни) для квартир с электрическими плитами тариф равен 0,853 рубля за кВтч, для остальных – 0, 1003 рубля за кВтч.

В период максимальных нагрузок (рабочие дни с 17.00 до 22.00)  стоимость электроэнергии в квартирах с электроплитой равна 0,2436 рубля за кВтч ,для остальных – 0, 2866 рубля за кВтч.

Тариф на час. Кому выгодно платить по дифференцированным тарифам
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Но если у вас установлен обычный счетчик, то ни о каком разделении тарифов и речи быть не может. Технически невозможно отследить, сколько вы израсходовали энергии днем, а сколько ночью. Для таких приборов расчет за подачу электроэнергии производится по одноставочному тарифу.

Чтобы платить по дифференцированным тарифам, в доме должен быть установлен многотарифный электронный счетчик, который можно запрограммировать на несколько тарифов. В новых домах, как правило, сразу устанавливают такие счетчики. Также до 2023 года всем минчанам «Энергосбыт» бесплатно заменит все старые счетчики на новые электронные.

Купить и заменить счетчик

Чтобы перейти на расчеты по дифференцированным тарифам по временным периодам абоненту достаточно обратиться в энергоснабжающую организацию с документом, удостоверяющим личность и заявлением о желании перейти на данную систему оплаты. После того, как вам разрешат поменять счетчик, вы покупаете прибор (он должен входить в госреестр расчетных приборов учета, допущенных к эксплуатации в Беларуси).

Далее прибор учета передается на параметризацию («Энергосбыт» делает это бесплатно) – программирование счетчика на тарифы. Счетчики принимаются только в заводской упаковке.

Тариф на час. Кому выгодно платить по дифференцированным тарифам
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Если счетчик будет устанавливаться в тамбуре или на лестничной площадке, потребитель должен согласовать выполнение работ с жилищной организацией. Также необходимо будет пригласить специалиста «Энергосбыта», который опломбирует счетчик.

Далее вы со всеми документами отправляйтесь заключать договор на электроснабжение в энергоснабжающую организацию. На ваше имя зарегистрируют два лицевых счета. Вы будете снимать ежемесячно показания расхода электроэнергии и оплачивать электроэнергию по двум счетам.

Прибор учета можно купить в магазинах торговой сети у официального поставщика, представителей заводов-изготовителей или через филиал «Энергосбыт». Если же вы покупаете счетчик сами, то необходимо обязательно согласовать тип и технические параметры прибора учета с энергоснабжающей организацией. В среднем счетчик стоит около 100 рублей.

А есть ли выгода?

Но прежде чем отправиться в магазин за  счетчиком, посчитать, а будет ли именно вам выгодна дифференцированная система расчета за электроэнергию по временным периодам.

Чтобы понять стоит ли тратиться на электронный счетчик и потом переходить на дифференцированный учет потребления электроэнергии, начальник Минского отделения по сбыту электрической энергии Александр ЛАЗАРЕВИЧ, советует в течение месяца записывать показания счетчика с 22.00 до 17.00 и с 17.00 до 22.00. Так вы сможете получить хотя бы приблизительную информацию о том, в какое время и сколько электроэнергии вы потребляете. Так, зная тарифы, можно посчитать, будет ли для вас эффективен переход на дифференцированную систему.

- Можно просто проследить свой ритм жизни. Если вы работаете с 8.00 до 17.00, у вас в квартире есть стиральная машина, посудомойка, теплые полы, кондиционер, электрическая плита и есть техническая возможность включать всю эту технику после 22.00 - это выгодно.  То есть если вы расходуете -400 Квтч и выше и у вас есть возможность распределять потребление электроэнергии по времени суток, то можно сэкономить на оплате услуг электроснабжения, - говорит Александр Лазаревич.

Специалист в качестве примера привел два вида расчета оплаты по одноставочному и дифференцированным временным тарифам.

Если в квартире с электроплитой вы потребите 400 кВтч в месяц, то по одноставочному тарифу суммарно вы заплатите 54,2 рубля, а по дифференцированным временным тарифам – 45,2 рубля. Экономия составит 9 рублей. Если же тратить в месяц 300 кВтч в квартире с газовой плитой по одноставочному тарифу выйдет 49,12 рубля, а по дифференцированным временным – 40, 33 рубля. Тут можно сэкономить 8, 79 рубля. Вот и считаете сами, стоит ли эта сумма расходов на новый счетчик, его установку.

Но вопрос в другом. По словам эксперта, около 80% столичных абонентов вкладывается в объем потребления до 250 кВтч и до 150 кВтч. Поэтому людям нет смысла менять счетчик и платить по дифференцированным тарифам.

- В Минске из 776 тысяч абонентов всего около 629 человек пользуются этими тарифами. Большинству потребителей это невыгодно. У нас были случаи, когда люди сначала переходили на новую систему, а потом возвращались к одноставочному тарифу, - отметил Александр Леонидович.

Кстати, если потребитель спустя какое-то время пришел к выводу, что платить по дифференцированным  тарифам ему все-таки невыгодно, он может отказаться от этой услуги и снова платить за электроэнергию по одноставочному тарифу. Для этого достаточно лишь написать заявление в энергосберегающую организацию и уже со следующего месяца расчет будет производиться по единому тарифу.

 
Теги: Минск
 
 
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Система расчетов с населением по дневным и ночным тарифам, а правильнее сказать по тарифам дифференцированным по временным периодам, работает в Беларуси с 2006 года.
 
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