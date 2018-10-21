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Крупнейшая конференция по продажам и интернет-продвижению пройдет в Гродно 1 ноября
На мероприятии выступят настоящие профессионалы в сфере интернет-маркетинга, брендинга, продаж и бизнеса. Полина Ганкович, директор 1С-Битрикс Беларусь расскажет все о том, как разработать эффективный сайт и настроить правильно работу компании, Дмитрий Карпенко из компании Яндекс покажет высший пилотаж по поиску клиентов в сети Интернет, а руководители ведущих digital агентств и бренд-студий Минска расскажут о практическом применении самых современных технологий и успешных кейсах.
В рамках живого общения 7 экспертов по управлению продажами, продвижению в сети Интернет и разработке IT-проектов расскажут:
Мероприятие проводится бесплатно для руководителей компаний, отделов продаж и маркетинга, но количество мест ограничено, поэтому нужна обязательная регистрация.
Успейте опередить своих конкурентов!
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1 ноября в 9.30 конференция Бизнес Навигатор соберет в конференц-зале Центрального спортивного комплекса Неман в г. Гродно 150 бизнесменов, топ-менеджеров,...
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