Крупнейшая конференция по продажам и интернет-продвижению пройдет в Гродно 1 ноября



Крупнейшая конференция по продажам и интернет-продвижению

На мероприятии выступят настоящие профессионалы в сфере интернет-маркетинга, брендинга, продаж и бизнеса. Полина Ганкович, директор 1С-Битрикс Беларусь расскажет все о том, как разработать эффективный сайт и настроить правильно работу компании, Дмитрий Карпенко из компании Яндекс покажет высший пилотаж по поиску клиентов в сети Интернет, а руководители ведущих digital агентств и бренд-студий Минска расскажут о практическом применении самых современных технологий и успешных кейсах.

В рамках живого общения 7 экспертов по управлению продажами, продвижению в сети Интернет и разработке IT-проектов расскажут:

как правильно построить работу отделов продаж

как сделать бизнес эффективнее благодаря оптимизации рабочих процессов

как разработать сайт, который соответствует новым алгоритмам Яндекс и Google

как создавать контент, который продает

как использовать все новые фишки социальных сетей для увеличения продаж

как систематизировать свои понятия об эффективном маркетинге с помощью самых современных IT-технологий

Мероприятие проводится бесплатно для руководителей компаний, отделов продаж и маркетинга, но количество мест ограничено, поэтому нужна обязательная регистрация.

Успейте опередить своих конкурентов!