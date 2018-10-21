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Топ-5 кредитов на подержанный автомобиль
Реальный пример
Рассмотрим реальный пример, когда кредит берется на срок в 2 года, а сумма займа составляет 10 тысяч рублей.
Для наглядности выплаты по кредиту будем производить
Еще раз напомним, что все наши расчеты не являются окончательными и за более точной информацией в конечном итоге лучше обращаться в банк.
В лидерах – Паритетбанк и Франсабанк
Первые 2 места по средневзвешенной ставке сроком на 2 года в нашем рейтинге займут
Все предложения – в таблице.
Так, по кредитному продукту «АвтоШанс» Паритетбанк предлагает ставку в 15,75% годовых для автомобилей, бывших в употреблении. Срок кредитования – до 5 лет. Минимальная сумма кредита равна тысяче рублей, максимальная зависит от кредитоспособности клиента и может доходить до 100% от стоимости автомобиля.
Кстати, в банке предусмотрен досрочный возврат заемных средств без ограничений и взимания дополнительных комиссий.
В качестве одного из вариантов, обеспечением по кредиту до государственной регистрации перехода права собственности к клиенту на приобретаемый автомобиль является неустойка. После в качестве обеспечения будут выступать залог приобретаемого автомобиля и АВТОКАСКО.
Другой вариант обеспечения –
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Мы составили Топ-5 кредитов на б у-авто.
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