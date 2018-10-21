Топ-5 кредитов на подержанный автомобиль

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Реальный пример

Рассмотрим реальный пример, когда кредит берется на срок в 2 года, а сумма займа составляет 10 тысяч рублей.

Для наглядности выплаты по кредиту будем производить равными платежами , как и предусмотрено практически во всех банках .

Еще раз напомним, что все наши расчеты не являются окончательными и за более точной информацией в конечном итоге лучше обращаться в банк.

В лидерах – Паритетбанк и Франсабанк

Первые 2 места по средневзвешенной ставке сроком на 2 года в нашем рейтинге займут Паритетбанк и Франсабанк .

Все предложения – в таблице.

Банк и название кредита Ставка (процентов годовых) Средневзвешенная ставка (на 2 года и сумму в 10 тысяч руб.) Ежемесячный платеж, руб. Итоговая сумма, руб. Паритетбанк, «АвтоШанс» 15,75 (ставка овернайт НБРБ + 4,25 п.п.) для автомобилей б/у 15,75 488 1 722 Франсабанк, «На приобретение подержанного автомобиля» 16 16 490 1 751 БНБ-Банк, «Авто с пробегом» 16 и 16,1 16 и 16,1 490 1 751 или 1 763 Белинвестбанк, «На приобретение автомобиля бывшего в эксплуатации» 16,1 (1,4 ставки овернайт) 16,1 490 1 763 Приорбанк, «Просто «Авто» 16,1 (СР + 6,1 п.п.) - при сумме кредита до 10 тысяч руб. включительно; 15,5 (СР + 5,5 п.п.) - при сумме кредита свыше 10 тысяч руб; 19 (СР + 9 п.п.) - при оформлении кредита без страховки 16,1 490 1 763

Так, по кредитному продукту «АвтоШанс» Паритетбанк предлагает ставку в 15,75% годовых для автомобилей, бывших в употреблении. Срок кредитования – до 5 лет. Минимальная сумма кредита равна тысяче рублей, максимальная зависит от кредитоспособности клиента и может доходить до 100% от стоимости автомобиля.

Кстати, в банке предусмотрен досрочный возврат заемных средств без ограничений и взимания дополнительных комиссий.

В качестве одного из вариантов, обеспечением по кредиту до государственной регистрации перехода права собственности к клиенту на приобретаемый автомобиль является неустойка. После в качестве обеспечения будут выступать залог приобретаемого автомобиля и АВТОКАСКО.