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Топ-5 кредитов на подержанный автомобиль

22.10.2018 12:57 — Разное | Myfin  
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Топ-5 кредитов на подержанный автомобиль
фото: Myfin.by

Реальный пример

Рассмотрим реальный пример, когда кредит берется на срок в 2 года, а сумма займа составляет 10 тысяч рублей.

Для наглядности выплаты по кредиту будем производить равными платежами, как и предусмотрено практически во всех банках.

Еще раз напомним, что все наши расчеты не являются окончательными и за более точной информацией в конечном итоге лучше обращаться в банк.

В лидерах – Паритетбанк и Франсабанк

Первые 2 места по средневзвешенной ставке сроком на 2 года в нашем рейтинге займут Паритетбанк и Франсабанк.

Все предложения – в таблице.

Банк и название кредита
Ставка (процентов годовых)
Средневзвешенная
ставка (на 2 года и сумму в 10 тысяч руб.)
Ежемесячный платеж, руб.
Итоговая сумма, руб.
Паритетбанк,
15,75 (ставка овернайт НБРБ + 4,25 п.п.) для автомобилей б/у
15,75
488
1 722
Франсабанк,
16
16
490
1 751
БНБ-Банк,
16 и 16,1
16 и 16,1
490
1 751 или 1 763
Белинвестбанк,
16,1 (1,4 ставки овернайт)
16,1
490
1 763
Приорбанк,
16,1 (СР + 6,1 п.п.) - при сумме кредита до 10 тысяч руб. включительно;
15,5 (СР + 5,5 п.п.) - при сумме кредита свыше 10 тысяч руб;
19 (СР + 9 п.п.) - при оформлении кредита без страховки
16,1
490
1 763

Так, по кредитному продукту «АвтоШанс» Паритетбанк предлагает ставку в 15,75% годовых для автомобилей, бывших в употреблении. Срок кредитования – до 5 лет. Минимальная сумма кредита равна тысяче рублей, максимальная зависит от кредитоспособности клиента и может доходить до 100% от стоимости автомобиля.

Кстати, в банке предусмотрен досрочный возврат заемных средств без ограничений и взимания дополнительных комиссий.

В качестве одного из вариантов, обеспечением по кредиту до государственной регистрации перехода права собственности к клиенту на приобретаемый автомобиль является неустойка. После в качестве обеспечения будут выступать залог приобретаемого автомобиля и АВТОКАСКО.

Другой вариант обеспечения – поручительство физического лица или физических лиц.

 
 
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Мы составили Топ-5 кредитов на б у-авто.
 
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