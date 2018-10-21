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Лукашенко выступает за усиление госмонополиии на производство ликеро-водочной продукции

22.10.2018 13:13 — Разное | Ежедневник  
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Лукашенко выступает за усиление госмонополиии на производство ликеро-водочной продукции

Президент отметил, что алкогольная продукция - товар особый, подакцизный, и во всем мире регулируется жестко государством, и Беларусь здесь не исключение.

Александр Лукашенко провел совещание по развитию ликеро-водочной отрасли в Беларуси, на котором отметил, что в Беларуси, наверное, самое жесткое регулирование данной продукции, поскольку существует определенная монополия на производство и реализацию алкоголя.

Поэтому, убежден президент, госмонополию  надо еще усилить, исходя из опыта работы последних лет.

Александр Лукашенко отметил, что алкоголь является серьезным подспорьем для бюджета страны.

«Но не это главное. Главное - последствия этого пития, поэтому хотелось бы, чтобы присутствующие здесь ответственные за развитие алкогольной отрасли затронули и вопрос последствий», - сказал глава государства.

Президент напомнил, что тематика развития ликеро-водочной отрасли уже обсуждалась на высоком уровне три года назад. Тогда были подробно рассмотрены проблемы этой сферы и приняты необходимые решения.

Сегодня в качестве одного из вопросов он обозначил защиту внутреннего рынка: "Нельзя допускать появления некачественной продукции и теневого оборота алкогольных напитков. Это, прежде всего, угроза жизни и здоровью людей".

При этом он отметил, что с импортом недоброкачественной продукции из-за рубежа в Беларуси нет большой проблемы.

«Импорт у нас составляет всего 3-3,5%, и то тех продуктов, которые мы не производим», - сказал Александр Лукашенко.

Президент однако констатировал появление признаков недобросовестной конкуренции на внутреннем рынке, наличие сложностей во взаиморасчетах между поставщиками и потребителями, медленный рост экспорта.

Александр Лукашенко провел совещание по развитию ликеро-водочной отрасли в Беларуси, на котором отметил, что в Беларуси, наверное, самое жесткое регулирование данной продукции, поскольку существует определенная монополия на производство и реализацию алкоголя.

Поэтому, убежден президент, госмонополию  надо еще усилить, исходя из опыта работы последних лет.

Александр Лукашенко отметил, что алкоголь является серьезным подспорьем для бюджета страны.

«Но не это главное. Главное - последствия этого пития, поэтому хотелось бы, чтобы присутствующие здесь ответственные за развитие алкогольной отрасли затронули и вопрос последствий», - сказал глава государства.

Президент напомнил, что тематика развития ликеро-водочной отрасли уже обсуждалась на высоком уровне три года назад. Тогда были подробно рассмотрены проблемы этой сферы и приняты необходимые решения.

Сегодня в качестве одного из вопросов он обозначил защиту внутреннего рынка: "Нельзя допускать появления некачественной продукции и теневого оборота алкогольных напитков. Это, прежде всего, угроза жизни и здоровью людей".

При этом он отметил, что с импортом недоброкачественной продукции из-за рубежа в Беларуси нет большой проблемы.

«Импорт у нас составляет всего 3-3,5%, и то тех продуктов, которые мы не производим», - сказал Александр Лукашенко.

Президент однако констатировал появление признаков недобросовестной конкуренции на внутреннем рынке, наличие сложностей во взаиморасчетах между поставщиками и потребителями, медленный рост экспорта.

 
 
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Президент отметил, что алкогольная продукция - товар особый, подакцизный, и во всем мире регулируется жестко государством, и Беларусь здесь не исключение.
 
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