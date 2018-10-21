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Юля Король: «Некоторые меня возненавидели после трагедии на Сямозере»

22.10.2018 13:33 — Разное | Аргументы и факты  
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Юля Король: «Некоторые меня возненавидели после трагедии на Сямозере»
Несмотря на все награды, Юля осталась обычной девочкой. © / Елена Плотникова / АиФ

Юлю Король язык не повернётся назвать героем. Она скорее… луч света в тёмном царстве. Как пробивающееся во время шторма в толщу от поверхности воды неясное солнце - если смотреть снизу вверх.

Внизу - бездумные взрослые, утопившие детей; добросердечные чиновники, осыпающие «спасательницу» предметами бытовой техники в награду за смелость. И тролли в соцсетях: «Чтоб ты сдохла, как они…» Они - это неспасённые… В общем, обычный наш мир. И поверх этой человеческой пены - ясный 12-летний (на момент трагедии на Сямозере) человек Юля Король. Мудрый и чистый. Делающий то, что должно. И умеющий принять то, что будет.  

Этим октябрём в Москве, дома, с чаем, с бабушкой, Юля рассказывает о том, что было тогда на озере - и потом на суше. Рассказывает впервые за 2 прошедших года. 

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Смертельный груз

Лето-2016. Июнь. Карелия. Спортивный лагерь. Сплав на каноэ и лодках. В то лето эта н­овость не сходила с экранов: 47 детей вывели на неспокойную воду. Инструкторы неопытные. В местной скорой отчаянный дет­ский крик о помощи приняли за дурную шутку - и никуда не поехали. Череда нелепых случайностей и равнодушие взрослых стоили жизни 14 подросткам.

Но для неё это не обрывки хроники, а кошмар, который теперь останется с ней на всю жизнь. 12-летняя Юля, прекрасный пловец, помогала тонущим выбраться, буквально тащила на себе друзей от места катастрофы к берегу. И даже когда вдруг поняла, что плывёт с мёртвым ребёнком, девочка не отчаялась - вытащив одного на сушу, вновь ныряла за следующим.

Ей не было страшно, когда перевернулась лодка («Да, я была без жилета, но плавать-то умела!»). Не было страшно, когда осознала, что кого-то из детей она доставила к берегу уже мёрт­вым. Ей не было страшно оставить спасённых, мокрых, перепуганных, дрожащих от холода, на берегу и в одиночку бежать за помощью в ближайшую деревню. Не было страшно настаивать, чтобы сотрудники МЧС всё-таки всерьёз отнеслись к её словам и наконец приехали, и вернуться обратно к своим, живым и мёртвым.

Страшно ей стало потом. Когда всех нашли и доставили в без­опасное место. Когда она поняла, сколько тех, с кем она и её брат Дима играли ещё вчера, так и остались на дне озера. Когда она вспомнила, скольких сама тащила вроде живыми, а принесла мёртвыми. 

«У неё лицо было мёртвое» - так вспоминали про Юлю тех дней. Не могла плакать. Не могла улыбаться. Не могла вспоминать - и не могла перестать слышать их голоса, уже из вечного мрака: «Жень, это ты тут?» - разговаривала, лёжа в девчачьей комнате в лагере и глядя в потолок. Юля попросила о психиатрической помощи сама. Признавая ситуацию, называя вещи своими именами. Король и на суше продолжала делать то, что удавалось немногим взрослым. 

Прикованная к кровати  

Мы встречаемся с Юлей в Москве. На «Планерной». Ей 15 лет. Юля и её бабушка заваривают чай и рассказывают о своей жизни так, как будто всё случившееся - простые, будничные вещи. А я вдруг понимаю, откуда у этой маленькой девочки столько мужества и решительности.

У Юли есть брат-двойняшка Дима. И бабушка Галина Петровна - с 6 лет она воспитывает детей одна. «Нет, только не подумайте чего, у неё есть мама!» Мама и правда есть - она лежит на кухне, прикованная к кровати. Ей всего 47 лет. Вот только 7 из них она не столько живёт, сколько существует. Лежит, дышит, ест. Иногда не узнаёт своих детей. 

- Ребята вряд ли помнят, что семья их когда-то была как у всех: папа, мама, мультики, игры. Юля и Дима вот-вот должны были пойти в школу, но тут мою дочь (их маму) разбил инсульт. А потом ещё раз, и ещё, и ещё - на фоне сахарного диабета, стресса и по­стоянных избиений мужа. Он страшно пил. Издевался и над Димой, а вот Юльку не трогал, - рассказывает Галина Петровна, которой недавно исполнилось 70 лет. - Так я осталась с двумя маленькими детьми и дочкой-инвалидом. В обиде ли я на жизнь? Не до обид мне! За пару месяцев до трагедии, случившейся с дочкой, я потеряла младшего сына, он разбился в автокатастрофе. Чтобы как-то прокормить детей, устроила их на пятидневку в сад, а сама стала работать там ночной нянечкой. Родной отец не видел детей уже 7 лет, он ничего не знает про эту трагедию. 

Я ведь даже выиграла суд - он должен платить алименты по 10 тыс. руб. в месяц на каждого ребёнка, но платит только по 1 тыс. руб., и то как придётся. Но больше в суд не пойду, связываться с таким человеком не хочу. 

Бабушка показывает мне дет­ские фотографии двойняшек: «Юля очень бойкая росла. Вот посмотрите на фото: брат ей песни поёт, а она ему кулаки показывает. Я верю, моя девочка с таким характером не пропадёт!»

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«Удалила все аккаунты!»

Мы пьём чай, и я боюсь произнести слово «Карелия». После катастрофы Юля приходила в себя несколько месяцев. Ночами её мучили кошмары. 

«А мы наконец стали снова ходить в бассейн, - помогает мне Юля. - Правда, я теперь не могу на спине плавать, захлёбываться начинаю. Это после Карелии у меня паника, я тону, хотя с плаванием на животе проблем нет».

«В этом году Юлю выбрали старостой, - улыбается бабушка. - В классе её все поддерживают и уважают». Юля меняется в лице и, пока бабушка не слышит наш разговор, вздыхает: «На самом деле некоторые после Сямозера возненавидели меня, хотя их там и не было. Например, на этой неделе мой одноклассник сказал: «Чтоб ты сдохла! И хорошо, что все дети, которые у тебя там погибли в Карелии, тоже сдохли!» Он извинился только вчера, и то только после того, как я рассказала о случившемся учителю и психологу. Он со второго класса меня задирает, но раньше он не знал о моём больном месте, а после Карелии знает и каждый раз пытается уколоть».

По этой же причине девочка удалила свои аккаунты из соц­сетей. «В течение нескольких месяцев, особенно в самый острый период, ей постоянно приходили сообщения из разных городов страны. Писали очень много гадостей, обвиняли её или просто злорадствовали, - уточняет Галина Петровна. - А она девочка ответственная, старалась всем ответить, что-то объяснить. Но в итоге поняла, что больше не может, и уже два года не появляется в Интернете».

Мы разговариваем в комнате Юли и Димы. На письменном столе у детей стоят фото и икона Богородицы. На фото - Юля с наградами после спасения детей на озере. А на иконе браслет - точь-в-точь такой же, как и на руке девочки. «Этот браслет я боюсь потерять, он мой талисман. Мне кажется, именно он спас мне жизнь в Карелии. На нём изображён Бог, и я очень боялась, что он спадёт с руки. Как только он соскальзывал, я начинала тонуть, но подхватывала его - и выплывала. Попросила бабушку купить мне такой же, а тот я больше не надену, буду хранить».

Стихия бесстрашия

В плотном ритме («Юля встаёт в 6.30: школа, дополнительные английский и русский, бассейн; она староста класса, хочет стать президентом школы и сдать нормы ГТО»), среди назойливого внимания доброхотов и обывателей, в старой квартире с большим количест­вом новой бытовой техники, которой одарила Юлю страна, так легко затеряться смыслу - как свету, который скрылся за штормовыми тучами над Сям­озером. Но не такова Юля Король. Она словно живёт за двоих - за себя и за свою парализованную маму. И если после школы Юля примет предложение МЧС и поступит к ним на диспетчера (как мечтает бабушка, у которой забота одна - поднять внуков), то верится, что Король и дальше будет освещать тёмное царство. Быть не героем по призванию, но человеком - по праву рождения. 

Как наградили Юлию Король? 

  • В июле 2016 г. ведомст­венной медалью МЧС «За спасение погибающих на водах».
  • В сентябре 2016 г. медалью «За спасение погибавших», указ подписал В. Путин.
  • В сентябре 2016 г. Гран-при премии «Человек года» от журнала «Сноб».
  • В ноябре 2016 г. медалью «За мужество в спасении», вручённой в Совете Федерации, и м­едалью в номинации «Дети-­герои» фестиваля «Созвездие м­ужества».
 
 
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Спустя 2 года после трагедии на Сямозере Юля Король решилась рассказать о своей жизни.
 
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