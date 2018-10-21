Клуб «Маэстро» открыл новый культурный сезон

На днях в Минске открылся новый учебный сезон здоровья и культуры клуба «Маэстро».

Новый сезон клуба в этом году открыли две встречи. Лекцию-беседу по теме «Глаукома: симптомы, профилактика и способы лечения» провела Чумак О.Я, преподаватель кафедры офтальмологии Белорусского государственного медицинского университета. Она же ответила и на многочисленные вопросы слушателей.

Гостями второго часа занятий клуба стали участники литературно-музыкальной гостиной при газете «Воскресение», которую уже много лет ведет редактор этой газеты, поэт и прозаик Елена Михаленко. Вместе с ней пришли и другие известные поэты и музыканты.

В ближайших планах клуба – знакомства с новыми авторами, музыкантами, художниками, артистами, медицинские лекции на самые разнообразные темы. А самых активных, подвижных и деятельных ждут на занятиях по стрейчингу.

Клуб «Маэстро» был создан несколько лет назад при Минском Дворце культуры ветеранов театроведом клубным работником высшей категории Галиной Васильевной Махаевой и ее активными помощниками – врачами, поэтами, работниками культуры.