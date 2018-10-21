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Не больше 400 рублей: приличная и при этом недорогая техника, которую можно купить в Беларуси

22.10.2018 13:46 — Разное | Tut.by  
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Пару месяцев назад Samsung показала телевизор за 15 тысяч долларов, а компания LG Минске стиральную машину за 8 тысяч рублей">представила в Минске стиральную машину ценой в четыре тысячи долларов. Предположим, что большинство белорусов вряд ли смогут позволить себе настолько дорогую технику. В связи с этим мы решили составить подборку доступных и в то же время качественных (судя по рейтингу и отзывам покупателей) приборов для дома.

Холодильник: Hansa FM050.4


Источник: onlinetrade.ru

В каталоге KUPI.TUT.BY аппарат можно купить от 218 рублей. За эти деньги холодильник предлагает общий объем в 46 литров (41 литр холодильная камера + 5 литров морозильная) и класс потребления энергии А+. Размораживание ручное.

К главным плюсам Hansa FM050.4, кроме относительно невысокой цены, покупатели относят компактные размеры (47×44,7×49,6 сантиметров) и наличие морозилки. Пользователям также нравится низкий уровень шума. Производитель заявляет, что он не превышает 35 дБ.

 

Стиральная машина: Indesit IWSB 5085

Одна из самых доступных стиральных машин с фронтальной загрузкой белья (максимум пять килограмм). Из других особенностей — скорость вращения при отжиме до 800 оборотов в минуту, 13 программ стирки (включая специальные режимы для шерсти и шелка), класс энергопотребления А и расход воды за одну стирку на уровне 43 литров.

Главные плюсы модели, по мнению пользователей: небольшой размер (легко разместить в маленьких помещениях), низкая цена, удобное управление. Из минусов отмечают выпирающий из корпуса лоток для порошка, долгие программы стирки, а также сложности с починкой при выходе из строя.

 

Кухонная плита: Flama CG3202-W

Эта двухконфорочная газовая плита с духовым шкафом оценивается в 220−240 рублей. Кроме того, устройство достаточно компактное (50×40,5×85 см), благодаря чему хорошо впишется в небольшую кухню.

Варочная панель выполнена из эмали и оснащается двумя конфорками, одна из которых — с функцией быстрого разогрева. Управление механическое, с поворотными переключателями. Объем духового шкафа составляет 30 литров, присутствует функция газ-контроля. Кроме того, в ней предусмотрен ящик для посуды.

К плюсам пользователи в первую очередь относят компактные габариты. Правда, из-за этого объем духовки немного меньше, чем в аналогичных моделях. Кроме того, плиту не оснастили термометром — температура настраивается только механической ручкой.

 

Микроволновая печь: Daewoo Electronics KOR-5A07W


Самая бюджетная микроволновка на KUPI.TUT.BY. Ее внутренний объем — 15 литров, мощность — 500 Вт. Из дополнительных функций есть система равномерного распределения микроволн, подсветка внутреннего пространства и звуковой сигнал об окончании подогрева. Управление аппаратом механическое, в наличии таймер на 35 минут и режим разморозки.

По мнению покупателей, к основным плюсам микроволновки относится простота в управлении, нейтральный дизайн и компактные размеры. К минусам — медленный разогрев пищи из-за невысокой мощности.

 

Телевизор: TELEFUNKEN TF-LED19S64T2


Одна из начальных моделей с диагональю экрана в 20 дюймов. Разрешение панели составляет 1366 на 768 пикселей (720p), частота развертки — 50 Гц. Мощность звука — 10 Вт, есть стереоэффект.

Другие параметры стандартны: яркость в 200 кд/м2, углы обзора 178 градусов, время отклика — 18 миллисекунд. Пользователи отмечают, что эта модель отвечает всем требованиями «телевизора для дачи», и особых недостатков в ней им отыскать не удалось.

 
Теги: Минск
 
 
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В подборке выбираем недорогие холодильники, стиральные машины, кухонные плиты, микроволновки и телевизоры.
 
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