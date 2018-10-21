Блиц-опрос. Декрет №3: независимое мнение

Обновленный декрет №3 «О предупреждении социального иждивенчества» заработает в полном объеме с 1 января 2019 года. Самым обсуждаемым моментом этого документа являются нововведения, касающиеся оплаты услуг ЖКХ. Так, с начала нового года лица, не принимающие участие в финансировании государственных расходов путем уплаты налогов, пошлин и иных платежей, должны будут в полном размере возмещать стоимость коммунальных услуг.

До вступления в силу нового закона осталось всего два месяца. Готовы ли сморгонцы к нововведениям и согласны ли они с самым щепетильным моментом обновлённого декрета, решили узнать журналисты газеты «Светлы шлях».

Александр:







- У меня вызывают презрение люди, которые мало того, что нигде на работают, так ещё и ходят попрошайничают: дай рубль, дай два. В то время, как многие инвалиды пытаются работать, абсолютно здоровые даже не пытаются куда-то трудоустроиться. С новой редакцией закона согласен. Может, хоть кто-то задумается. Будет стимул идти работать.

Галина:







- Все должны работать. Если кто-то не работает, то и отношение к этому человеку сразу складывается неуважительное. Работу у нас в стране можно найти. Думаю, что Декрет №3 заставит многих задуматься и хоть что-то начать делать.

Вероника:







- Я считаю, что закон будет принят правильно. Большинство безработных – это люди, злоупотребляющие спиртным. Если им есть за что купить выпить, то пусть найдут деньги, чтоб оплатить все услуги. А если нет, так пусть идут работать.

Николай:







- Однозначно сказать не могу, правильно это или нет. Тяжеловато им будет. И вряд ли такая мера заставит работать тех, кто работать не хочет. Другое дело, когда люди скрывают свои доходы. Вот с них и можно взыскать часть доходов, хотя бы таким способом.

Ганарата:







- Я всю жизнь проработала, никогда тунеядцем не была. А кто-то живёт и никаких налогов не платит. Несправедливо. Поэтому закон принимают правильно. Я полностью одобряю. Главное, чтоб власти смогли разобраться, кто по уважительной причине не работает, а кто просто не хочет.

Руслан:







- Я подробно не знаю содержание Декрета №3, но он сейчас у всех на слуху. Большинство моих приятелей одобряют его новую редакцию. И я с ними согласен.

Я не тунеядец, работаю, поэтому меня это не коснётся. А если кто-то не работает, то пусть идёт трудоустраиваться. Работы хватает.

Блиц-опрос провели Татьяна ЧЕРНЯВСКАЯ, Сергей ЮРЕВИЧ (фото).