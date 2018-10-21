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Время покупать новогоднюю елку

22.10.2018 14:06 — Разное | Аргументы и факты  
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Время покупать новогоднюю елку
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И дело здесь не только в практичности такой покупки, но и в том, что полимерная елочка даже без игрушек выглядит эффектно и празднично, а наряжать ее вместе с детьми одно удовольствие.

Тем, кто готов украсить свои новогодние и рождественские праздники пушистой красавицей, купить искусственные елки в Минске предлагает Maxy.by. Пока выбор искусственных елей и сосен большой, а значит можно неспешно выбрать самое подходящее новогоднее дерево: с шишками или без них, белое или различных природных оттенков, «заснеженное» или слегка покрытое «инеем», с длинными или с короткими иголками, высокую или компактную. Для коммерческого использования в магазине есть большие трёхметровые елки. Высота же самых маленьких деревьев не превышает метра. Кроме высоты важна и ширина елки: в магазине можно подобрать как узкое, так и широкое дерево.

Время покупать новогоднюю елку
 

Среди самых востребованных — ели и сосны высотой от 1,5 до 2 метров. Для них найдется место даже в небольшой квартире. Maxy.by продает качественные елки польского производства, которые даже после 6-7 лет использования сохранят свой эффектный внешний вид.

На искусственною елку смело можно вешать светящиеся гирлянды. Украшать искусственное дерево значительно проще, чем настоящее, ведь оно очень пушистое, а его иголочки совсем не колются. Наряжать такую елку смело можно с детьми, при условии, что игрушки выполнены из безопасных материалов. В качестве украшений можно использовать не только традиционные елочные шары, но и детские игрушки, поделки, сделанные руками ребенка, атласные ленты и бусы, конфеты и имбирные пряники.

Искусственная елка будет эффектно смотреться даже с небольшим количеством игрушек. Ей совершенно не нужна мишура, ведь ветки расположены достаточно плотно и дополнительного объёма не требуется.

Когда праздники подойдут к концу, новогоднее дерево придётся отправить на хранение. Конструкция елок может быть разной. У некоторых ствол литой, а у некоторых — разборный. Большие елки обычно разбираются до веточек. Их нужно аккуратно упаковать в целлофан или в пищевую пленку. Во-первых, это обеспечит компактное хранение, а во-вторых, защитит дерево от пыли и других загрязнителей. Хранить елку следует в защищённом от света месте.

Магазин Maxy.by доставляет искусственные новогодние деревья жителям Минска и Минского района ежедневно. Доставка по Республике Беларусь осуществляется дважды в неделю. Кроме самих елок в магазине можно заказать различные елочные украшения.

*на правах рекламы. ИП Киндрук Н.А. УНП 691389191.
 

 
Теги: Минск
 
 
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