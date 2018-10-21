ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александр Лукашенко: «Нельзя допускать появления некачественной продукции и теневого оборота алкогольных напитков»

22.10.2018 14:02 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Нельзя допускать появления некачественной продукции и теневого оборота алкогольных напитков. Ведь это не только потери бюджета, но в первую очередь угроза жизни и здоровью людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сегодня, 22 октября, заявил Президент на совещании о развитии ликеро-водочной отрасли.

Александр Лукашенко: «Нельзя допускать появления некачественной продукции и теневого оборота алкогольных напитков»

Во Дворце Независимости сегодня собрались представители правительства, местной власти, силовых структур и, разумеется, самих производителей.

Жесткий порядок в этой сфере Александр Лукашенко требовал навести еще три года назад. Многое уже сделано. Усовершенствован порядок квотирования производства алкоголя, приняты эффективные решения по борьбе с серым импортом. Но некоторые проблемные вопросы остались. По-прежнему самая главная задача – защита внутреннего рынка. Есть вопросы и к производителям. Почему экспорт растет так медленно? И какие меры предпринимаются для продвижения белорусской продукции?

Александр Лукашенко: «Нельзя допускать появления некачественной продукции и теневого оборота алкогольных напитков»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я хочу отметить, что алкогольная продукция – товар особый, подакцизный, и во всем мире он регулируется жестко государством. Беларусь не исключение. Наверное, у нас самое жесткое регулирование, поскольку существует определенная монополия на производство и реализацию алкоголя. И я абсолютно убежден, что мы на этом этапе должны, посмотрев на этот вопрос, эту монополию усилить, исходя из опыта работы последних лет.

Сегодняшняя тема уже обсуждалась на высоком уровне три года назад. Тогда мы подробно рассмотрели проблемы этой сферы, приняли необходимые решения. Сегодня вопрос в том, насколько эти решения соответствовали духу времени, исходя уже из практики.

Один из вопросов – защита внутреннего рынка. Нельзя допускать появления некачественной продукции и теневого оборота алкогольных напитков. Это, прежде всего, угроза жизни и здоровью людей. Не скажу, что у нас уж очень большая проблема с этим делом, особенно с импортом недоброкачественной продукции из-за рубежа Импорт у нас составляет всего 3-3,5 %, и то тех крепких продуктов ликеро-водочных, которые мы не производим, допустим, коньков. Появились признаки недобросовестной конкуренции на внутреннем рынке, есть сложности во взаиморасчетах между поставщиками и потребителями, экспорт медленно растет. Настораживает, что правительство, местная власть, силовые структуры, да и сами производители смотрят на решение проблем по-разному и не смогли выработать согласованную позицию.

Александр Лукашенко: «Нельзя допускать появления некачественной продукции и теневого оборота алкогольных напитков»

Александр Лукашенко акцентировал внимание и на то, к каким последствиям может привести чрезмерное употребление алкоголя. Только в столице за последние 8 месяцев зарегистрировано без малого 1,5 тысячи преступлений, совершенных людьми в состоянии опьянения. По статистике, именно алкоголь составляет до 40 % от покупок, совершаемых после 23 часов.

Кстати, в качестве эксперимента с 1 октября в Минске хотели ввести ограничения на продажу алкоголя в ночное время. Тогда Президент эти решения местной власти отменил. Как показывает практика, подобные запреты могут привести к росту теневого рынка и криминальной сферы. Решение проблемы все же должно носить комплексный характер с главным упором на профилактику.

Александр Лукашенко: «Нельзя допускать появления некачественной продукции и теневого оборота алкогольных напитков»

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Нельзя допускать появления некачественной продукции и теневого оборота алкогольных напитков. Ведь это не только потери бюджета, но в первую...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусский рубль продолжает теснить доллар
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.10.2018
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика