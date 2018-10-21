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Александр Лукашенко: «Нельзя допускать появления некачественной продукции и теневого оборота алкогольных напитков»
Новости Беларуси. Нельзя допускать появления некачественной продукции и теневого оборота алкогольных напитков. Ведь это не только потери бюджета, но в первую очередь угроза жизни и здоровью людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сегодня, 22 октября, заявил Президент на совещании о развитии ликеро-водочной отрасли.
Во Дворце Независимости сегодня собрались представители правительства, местной власти, силовых структур и, разумеется, самих производителей.
Жесткий порядок в этой сфере Александр Лукашенко требовал навести еще три года назад. Многое уже сделано. Усовершенствован порядок квотирования производства алкоголя, приняты эффективные решения по борьбе с серым импортом. Но некоторые проблемные вопросы остались. По-прежнему самая главная задача – защита внутреннего рынка. Есть вопросы и к производителям. Почему экспорт растет так медленно? И какие меры предпринимаются для продвижения белорусской продукции?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сегодняшняя тема уже обсуждалась на высоком уровне три года назад. Тогда мы подробно рассмотрели проблемы этой сферы, приняли необходимые решения. Сегодня вопрос в том, насколько эти решения соответствовали духу времени, исходя уже из практики.
Один из вопросов – защита внутреннего рынка. Нельзя допускать появления некачественной продукции и теневого оборота алкогольных напитков. Это, прежде всего, угроза жизни и здоровью людей. Не скажу, что у нас уж очень большая проблема с этим делом, особенно с импортом недоброкачественной продукции из-за рубежа Импорт у нас составляет всего 3-3,5 %, и то тех крепких продуктов ликеро-водочных, которые мы не производим, допустим, коньков. Появились признаки недобросовестной конкуренции на внутреннем рынке, есть сложности во взаиморасчетах между поставщиками и потребителями, экспорт медленно растет. Настораживает, что правительство, местная власть, силовые структуры, да и сами производители смотрят на решение проблем по-разному и не смогли выработать согласованную позицию.
Александр Лукашенко акцентировал внимание и на то, к каким последствиям может привести чрезмерное употребление алкоголя. Только в столице за последние 8 месяцев зарегистрировано без малого 1,5 тысячи преступлений, совершенных людьми в состоянии опьянения. По статистике, именно алкоголь составляет до 40 % от покупок, совершаемых после 23 часов.
Кстати, в качестве эксперимента с 1 октября в Минске хотели ввести ограничения на продажу алкоголя в ночное время. Тогда Президент эти решения местной власти отменил. Как показывает практика, подобные запреты могут привести к росту теневого рынка и криминальной сферы. Решение проблемы все же должно носить комплексный характер с главным упором на профилактику.
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Александр Лукашенко: «Нельзя допускать появления некачественной продукции и теневого оборота алкогольных напитков»
Новости Беларуси. Нельзя допускать появления некачественной продукции и теневого оборота алкогольных напитков. Ведь это не только потери бюджета, но в первую...
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