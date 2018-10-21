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Она прожила с ним восемь лет. Львица задушила льва в зоопарке во время конфликта
Новости США. Львица в зоопарке Индианаполиса убила отца ее детенышей.
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Когда сотрудники подошли к месту, то увидели, что львы сражались. Работники попытались разделить их: «Но львица крепко держала льва за шею».
Ветеринары сказали, что Найк умер от удушья.
Найк и Цюри – львица – были вместе в течение восьми лет. Ранее никаких признаков агрессии не было зафиксировано.
У льва и львицы было три детеныша.
«Семья нашего зоопарка печально объявляет, что умер 10-летний африканский льва Найк. Ранее на этой неделе он был ранен во время конфликта с львицей Цюри. Мы проведем тщательный анализ, чтобы попытаться понять, что могло бы привести к этому», – заявили представители зоопарка в соцсетях.
«Цюри и львята в порядке. Найк был великолепным львом, его будет очень не хватать. Мы ценим поддержку со стороны нашего сообщества, мы справляемся с потерей», – добавили они.
Зоопарк будет расследовать инцидент.
Весной нынешнего года хитом сети стало видео о конфликте двух рысей. У ролика более 8 миллионов просмотров.
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Новости США. Львица в зоопарке Индианаполиса убила отца ее детенышей. По информации Daily Mail, 10-летний лев Найк скончался от травм шеи. У льва был конфликт с львицей....
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