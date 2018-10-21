﻿ Она прожила с ним восемь лет. Львица задушила льва в зоопарке во время конфликта. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Она прожила с ним восемь лет. Львица задушила льва в зоопарке во время конфликта

22.10.2018 13:46 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости США. Львица в зоопарке Индианаполиса убила отца ее детенышей.

По информации Daily Mail, 10-летний лев Найк скончался от травм шеи. У льва был конфликт с львицей. Сотрудники зоопарка сообщили, что слышали «необычный рев» в загоне незадолго до открытия.

Когда сотрудники подошли к месту, то увидели, что львы сражались. Работники попытались разделить их: «Но львица крепко держала льва за шею».

Ветеринары сказали, что Найк умер от удушья.

Найк и Цюри – львица – были вместе в течение восьми лет. Ранее никаких признаков агрессии не было зафиксировано.

У льва и львицы было три детеныша.

«Семья нашего зоопарка печально объявляет, что умер 10-летний африканский льва Найк. Ранее на этой неделе он был ранен во время конфликта с львицей Цюри. Мы проведем тщательный анализ, чтобы попытаться понять, что могло бы привести к этому», – заявили представители зоопарка в соцсетях.

«Цюри и львята в порядке. Найк был великолепным львом, его будет очень не хватать. Мы ценим поддержку со стороны нашего сообщества, мы справляемся с потерей», – добавили они.

Зоопарк будет расследовать инцидент.

Весной нынешнего года хитом сети стало видео о конфликте двух рысей. У ролика более 8 миллионов просмотров.

Две рыси ссорятся «человеческими» голосами (смотрите здесь).

 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости США. Львица в зоопарке Индианаполиса убила отца ее детенышей. По информации Daily Mail, 10-летний лев Найк скончался от травм шеи. У льва был конфликт с львицей....
 
Новости дня
Новости разные
 
"Друзья", от которых отрекся Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.10.2018
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика